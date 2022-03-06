鍾雨璇短劇反映COLLAR現象　羅浩晉鍚鍚Ivy攬枕

歌手鍾雨璇、《全民造星III》羅浩晉（Ken）和曾頌珊拍攝的網上節目《腹肌小劇場》，主題環繞人氣男團MIRROR創造出的社會話題，以輕鬆搞笑手法拍攝，讓睇的人得啖笑。近日他們又炮製了新片，名為《前夫反擊戰》，改以女團COLLAR為重心，講述老婆追星變為「前夫」的如何向「前妻」作反擊。

片中Ken扮演前夫，攬着Ivy的肖象咕𠱸鍚鍚，又狂貼COLLAR揮春，而鍾雨璇就飾演「前妻」，與前夫的大佬講數時，她開價要求加3千家用，才可以放手讓他們追星，十分搞笑。Ken笑稱：「我哋買COLLAR揮春做道具，發現原來有花姐份，我將花姐嗰張揮春私有化咗，回家珍藏貼喺屋企。」他又取笑導演編劇絕對是一名毒男，才能拍出故事的神髓，曾頌珊就叫大家一定要由頭睇到尾。

鍾雨璇表示好耐未看過Ken跳舞，大讚好睇，她說：「造星後再次睇佢跳舞，我覺得真係好好睇，拍時忍唔住笑，希望帶畀大家歡樂，開心吓。」她又表示拍攝當日，Ken和曾頌珊前一日拍通宵戲，故十分疲倦，「因為今次有兩個新成員，搞到成日NG，佢哋等得耐，唔覺意喺梳化瞓着，Ken仲瞓到扯鼻鼾，我偷影咗佢哋瞓覺相，見証佢哋攰住都做嘢。」