愛貓患肝癌末期只剩半年命　陳喬恩晴天霹靂：絕不放棄

台灣女星陳喬恩家中有隻11歲老貓咪Yoda，去年接受健康檢查時，雖然照到肝臟有一塊小腫瘤，但當時醫生未有建議任何處理方法，只著她先處理較嚴重的蛀牙，結果喬恩讓愛貓拔了3顆牙齒，至日前喬恩再帶愛貓做全身健檢，醫生發現Yoda肝臟看起來有腫瘤，於是安排超聲波作更仔細掃描，最終確定肝臟真的有一個腫瘤，由於腫瘤分散太多兼且體積太大，不建議開刀，著喬恩可以考慮腫瘤切片，奈何貓咪心臟狀況也不太好，需要評估是否適合麻醉，更指即使腫瘤結果是良性或惡性，也無法保證可對症下藥，不過單是這個麻醉切片的內視鏡手術，已需要住院3天，費用大概台幣4萬多元（港幣約1萬多元）。

以喬恩的認知，醫生的結論是Yoda患上肝腫瘤癌症末期，喬恩頓時晴天霹靂，及後經北京助理介紹，再到另一位醫生掛號求診，經過一輪檢查過後，結論亦是一樣，不能開刀，但意外的是醫生表示不用做到切片，或許可以做穿刺，取一塊腫瘤樣本看是甚麼瘤，但建議不用讓年長貓咪挨刀，也不需要深度麻醉，並指Yoda大有機會只剩下不到半年壽命，令喬恩心痛得流下淚。之後喬恩細心觀察愛貓，發現牠真的消瘦了， 更想像腫瘤會吃掉它的肌肉，Yoda身體會愈來愈瘦，為陪伴愛貓餘下日子，喬恩特別搬了一個貓咪專用的小樓梯放在床邊，讓Yoda可以爬樓梯上來跟她睡之餘，還打算透過文字記錄她與Yoda這段日子的日誌，更指若有任何治療腫瘤的方法，她也會用盡一切方法嘗試，絕不會放棄，並呼籲寵物主人們，若早期發現寵物有異常，定必要多加留意，多查詢幾個醫生，多有一份建議，也許是一個轉機。