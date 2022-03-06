【移居英國】97後出生港人　終可獨立申請BNO簽證

幾經波折，英國政府在2月尾終於宣布，1997年7月1日後出生香港人，將可獨立申請BNO「5+1」居留簽證，只要其父或母擁有BNO資格即可，最新政策最快10月生效。

相比之前，1997年7月1日後出生香港人，必須靠有BNO資格的父母一起申請BNO簽證，才能以「受養人」身份移居英國，換言之他們是無法「單飛」申請移英，若沒有經濟條件，他們勉強就只有「政治庇護」選項，但等候審批需時，期間不能工作或讀書，過程相當難捱；但新政策若生效，他們只要父母其中一方具BNO資格，即可獨立申請BNO簽證居留英國，住滿「5+1」年期更可申請入籍，父母不用「梱綁式」同行，實在方便太多。

再放寬BNO最幫到誰？

毫無疑問，最幫到的是1997年後出生並已年滿18歲的年輕人，他們再不用因為自己沒BNO資格、父母不願離港等問題，而失去移居英國機會。另外受惠的，還有某些家庭，因為某些申請人有需要照顧留港的年老父母，或不想放棄香港工作等理由，而沒法一家同時出發英國，以至不能同步居滿年期，全家同步入籍；如今新政策下，子女便可率先申請BNO簽證，先行移居英國讀書，而父母就可繼續留港，彼此互不影響。如無意外，新放寬BNO簽證條件後，將有更多父母送子女到英國讀書，而自己則留香港工作，賺取子女的學費。

97後出生申請者要符合甚麼條件？

英國雖然放寬了BNO申請，但最受惠的「97後出生」申請者，仍然需要滿足以下幾個條件，包括他們一定要年滿18歲，及父母其中一方擁有BNO資格，此外申請者亦要通常居住於香港或英國或英國皇家屬地，並至少要擁有6個月生活費，證明有能力在英國自給自足，同時也要繳付簽證申請費用，而其他申請細節，英國亦將在9月公開。

小注意：申請仍有機會被拒

雖然是次英國放寬BNO簽證條件，坊間反應大都表示歡迎，但中國外交部駐港特派員公署，卻堅決反對英國政府相關措施，並強烈譴責英國操弄BNO議題，反應頗為激烈；但更該注意是，英國同時也公布了去年申請BNO簽證數字，特別提到第4季共有79宗海外、1宗英國本土BNO簽證申請被拒，證明申請不保證100%能過關，故不能掉以輕心。