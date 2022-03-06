家族榮耀︱「進擊Mandy」劉悅拍拖8小時即分手

在無綫熱播劇集《家族榮耀》中，身為「二少爺」的黃浩然和小三「Mandy」大搞婚外情並育有私生女，女方為了繼續保持關係，出盡法寶挽留，包括以性感內衣上陣玩色誘，身為正印的楊茜堯出招送Mandy兩母女到馬來西亞，惟Mandy和女兒不幸意外身亡。Mandy樣靚身材正，不少網民更笑言就算不玩色誘，都一樣完勝楊茜堯，而飾演Mandy一角的，是跟熊黛林及Angelababy屬同一間模特兒公司的劉悅。

現年23歲的劉悅演出經驗豐富，包括曾和李佳芯拍廣告微電影《可能一直都存在》，在ViuTV劇集《地產仔》飾演MIRROR成員Stanley（邱士縉）的舊愛外，去年更被歌王張敬軒看中擔任《乾杯Old Fashioned》MV女主角，她更網晒和張敬軒的合照，以「三生有幸」來形容合作的心情。

然而身高1米7的劉悅，不單在《家》劇中風情萬種，平時網晒的相片都是性感火辣，拋胸騷事業線是例牌菜。女神當然追求者眾，不過她曾自爆擇偶奄尖，最長的戀情是一年，最短的戀情只得8小時，怒飛男方的原因，是難忍對方進食時發出聲音！