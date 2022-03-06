網店性價比高食材包　瀛食有你

近日因為流言而令不少超市凍肉店等大排長龍兼貨架被清空，其實大家可以轉移陣地，向網店或高質食材店選購優質食材，今日介紹兩間主打日本優質食材店，有即食包、壽喜燒套餐及板燒套餐等，用料優惠又實惠，讓大家有更多性價比高選擇。

宮城縣名物雲集

喜歡東瀛美食的巴絲打，可別錯過由高級日本優質食品店哈妃最近的新品，小店的靈魂人物Beth Shum今年成為首位非日本人獲日本宮城縣政府委任成為「宮城縣推廣大使」，特別從宮城縣引入多款優質而獨特的食材成「宮城縣食材料理包」，包括仙台牛、生蠔、帶子及時令海產等。此外，由於宮城出產多款名米，故孕育出許多百年老字號酒廠，如如「佐浦」、「男山本店」等，小店也引入多款人氣清酒，讓大家飛唔到都可以用舌頭回味當地好滋味。

燒肉店和味出品

牛角早前宣布旗下多間分店停業，又網店「KABU-Go株式味覚宅配」依然繼續營業，早前更推出多款在家食材「平安包」，一出即搶購一空，買唔到「平安包」都唔使失望，網店也有多款日本食材包及即食包供應，好似拉麵迷必試的豚肉油揚拉麵（2人份）、日式豬扒烏冬（5人份）、番茄豬軟骨烏冬（5人份）等。如果想自家品嘗日式燒肉，也可揀選極上海陸空板燒拼盤或特級海陸空板燒拼盤等，前者有日本A4和牛肩胛肉、新鮮波士頓龍蝦和新潟雞頸肉；後者則有澳洲M9和牛肩胛肉、松葉蟹蓋（甲羅燒）和新潟雞頸肉；日式燒肉迷大愛！