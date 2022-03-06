新款智能錶　測鼻鼾仲提你瞓覺？

經常有人說︰「瞓得好，身體自然好」，但瞓得着就代表瞓得好？其實未必，因為「質」比「量」更重要。想知自己睡眠質素，市場上有唔少智能手錶幫到手，例如以下數款。

就寢提醒

OPPO Watch Free新鮮熱辣抵港，特別內建「OSleep全方位睡眠監測」功能，不但提供睡前就寢提醒，避免大家玩手機玩到唔捨得瞓，仲支援血氧飽和度、心率變化及鼻鼾聲監測能力，瞓醒後更可睇番專屬睡眠報告，了解並改善睡眠問題。它擁有過百種運動模式，能自動辨識跑步、健走、划船機等狀態並進行記錄，當中「專業跑步課程」包含輕鬆跑、燃脂跑、耐力跑等內容，對跑友來說是個不錯功能。

睡眠輔導

Samsung Galaxy Watch4最近提供軟件更新，升級後追加睡眠指導應用（sleep coaching）程式。它會追蹤用戶7天以上的睡眠規律，並進行兩項相關的睡眠調查，最後以8種動物符號表示用戶的睡眠類型。程式另提供4至5星期的睡眠輔導，包括睡眠任務、行動列表、提供睡眠相關文章、冥想指導，以及定期相關報告等。另外，若手錶與Samsung SmartThings配對後，更會在用戶的入睡時間時自動關閉照明系統，省去人手操作的麻煩。

記錄周期

女性生理周期住往影響睡眠，HUAWEI WATCH GT 3是少數可記錄女性月經日子及身體狀況的智能手錶，並能夠偵測睡眠狀態，繼而評估睡眠質素。透過手錶，用戶可以制定每日起床、喝水或運動目標，例如提醒自己早睡早起半小時，令每日都精神充沛。另外，血氧飽和度是呼吸及循環系統的重要生理參數，此錶支援全天候血氧監測，無時無刻保障健康。