麻倉麻里奈 蜜瓜奶女王

瓜有好多種，除咗木瓜外，甜美嘅蜜瓜亦好適合用嚟形容女性嘅豐滿胸部，好似現年29歲嘅寫真女優麻倉麻里奈，就有蜜瓜奶女王之稱！

身材健美

日本寫真界有好多情色系女優，佢哋嘅演出尺度同拍AV好接近，着咗衫好似冇着咁，經常透點飛釘露波邊，仲會擺出好多誘人嘅甫士，令人想入非非，好似蜘蛛精春野惠，同埋今日為大家介紹嘅麻倉麻里奈，都係走呢條演出路線。將於今年4月成為30路女優嘅麻里奈，2015年開始以寫真女優身份演出，呢幾年嘅狀態一直保持得好好，唔止個樣同出道時冇咩改變，身材更加係愈嚟愈弗，襯埋一身淺古銅色肌膚，散發出健康美。至於麻里奈最吸睛嘅部位，必定係上圍對G奶，好似蜜瓜一樣，又圓又挺，分量十足，所以被稱為「令和之蜜瓜女王」！

有酒有肉

曾經喺選美活動「Miss 東SPO」獲得特別獎嘅麻里奈，起初只係兼職拍寫真，正職係喺新橋一間居酒屋做店長，但由於舖頭嘅業績麻麻，佢做咗4年店長之後，決定辭職，專心做寫真女優。近期，麻里奈同一間寫真映像製作公司合作，密密推出新作，當中有唔少極盡挑逗嘅畫面，色情感覺直逼AV作品，表現相當進取，值得一讚！

順帶一提，身材出眾嘅麻里奈，好有才華，既係創作歌手，亦係一名網紅，仲開設咗一個視頻，親身試着各款性感泳衣，試飲唔同牌子嘅啤酒，名副其實有酒又有肉，相信男觀眾一定好鍾意睇！

社交網站

麻倉麻里奈多才多藝，登入佢嘅社交網，除咗可以知道佢嘅最新動向，仲會搵到大量性感相，畀大家見識吓蜜瓜奶女王嘅魅力。

麻倉麻里奈

年齡：29歲

身高：5呎4吋

三圍：35-24-36