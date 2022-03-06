黃子韜被爆虐狗7宗罪　網民晒證據

韓國男團EXO前內地成員黃子韜最近常上熱搜，唔知係咪因為佢鬧同旗下女星徐藝洋有緋聞嘅網民有幻想症，結果激嬲咗網民，有爆料者懷疑佢虐狗，而「受害狗」就係曾經同佢一齊搭佢嘅私人飛機嘅邊境牧羊犬Ace，是非起雙非，佢就算係超級富二代都一樣冇面畀，一於要脫粉咁話喎。

嗰位爆料網民喺凌晨時分踢爆佢虐狗7宗罪，質問佢做乜天寒地凍都照將Ace困喺唔知係車房定天台個狗籠，搞到狗狗嚇到瀨尿；寒風凍到隻狗有皮膚病；只有限度提供水畀狗飲；唔見有提供狗糧；到底困咗隻狗有幾耐；狗狗要瞓覺有冇放番佢入屋；長期困籠會影響隻狗嘅生長。為咗證明爆料唔係「幻想」出嚟，仲貼埋Ace困喺籠度嘅可憐樣相，見到嗰狗籠除咗Ace外，係乜都冇，冇軟墊同糧兜，好多愛狗之人睇到呢張相，都話不敢置信，因為喺社交網中，佢係好錫隻狗嘅。

位爆料網民似乎想為Ace變咗「流浪狗」而出番啖氣，再質問佢多兩件事，包括喺之前咬過佢嘅狗狗「藍隕」去咗邊，係咪被遺棄咗；仲爆埋佢喺韓國受訓時，帶咗隻狗返宿舍養，點知養咗一個月，狗狗就被養死咗，但佢從來冇提過呢件事，仲買咗另一狗作為「掩飾」添。

有啲粉絲就撲出嚟幫黃子韜話爆料全屬誣衊，話佢不知對Ace幾好，而當事人都出嚟澄清，喺直播話：「因為狗狗撒尿在軟墊才拿起它。」睇番佢喺個社交網，的確見到Ace好開心咁遊車河同玩公司，個身乾乾淨淨，似乎呢單「虐狗案」都係一場誤會。