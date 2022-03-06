黎美言做生意有聲有色： 冇想過退出幕前

女子組合HotCha成員黎美言（Winkie）近幾年轉型從商，開辦跳舞學校、拳館、製作公司、健身室及兒童演藝學校，面對第5波疫情大爆發，她不諱言生意大跌9成：「我啲學校、健身室全部冇得做生意，真係手停口停，因為禁聚令同疫情咁嚴峻，唔可以、亦唔敢喺街度教，好彩諗到唔可以面授，咪用Zoom上堂，又好似學校話提早放暑假，消息咁突然，我都束手無策嘅，但我又諗做生意要靈活變通，唔可以只識抱怨，就即刻推出小朋友網上跳舞打拳課程。」又慶幸自己快人一步，在年頭時，模仿日本開賣健身「福袋」，用最低劈價吸納了大班學生，賺到一桶金，夠資本營運低收入的公司。為令圑隊成員有信心共艱逆境，她不時向員工發放正能量：「叫佢哋加油唔好放棄，機會就嚟，本來新年時想請佢哋食飯、派利是，但考慮到佢哋屋企有老有嫩，都係唔好搞聚會住。」

Winkie覺得做生意，最頭痛就是應付昂貴的租金，幸好她可避過這個最大難題：「我搵得場地唔想太細，但如果地方大，又好辛苦跑數交租，所以我啲九龍同港島區嘅場地都係借我朋友嘅，好似打拳個場，就會問我開拳館嘅朋友租，租金只需要負負責一部份，所以個人就輕鬆啲。」

雖然經營生意做得有聲有色，但她沒想過退出幕前，覺得知名度有助從商：「知名度就好似卡片咁，喺市場會搵到我呢個人，同我合作做生意都會有信心啲，所以我開打拳跳舞學校同收小朋友為主嘅演藝學校都係用HotCha嘅Winkie做生招牌。」