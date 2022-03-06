谷埋成肚氣　係時候Relax！

疫情愈爆愈勁，社會好似陷入戰時狀態咁，真係人都顛，係時候Relax一下！有性學家話，曳曳可以令人忘卻煩惱，身心都會得到Relax，唔知你有冇興趣試試以下嘅體驗呢？

Relaxation Rubdown 邪骨術語

聽說按摩有助減壓，但中文可譯作減壓按摩嘅「Relaxation Rubdown」，唔係一般按手按腳按膊頭咁簡單，而係成人按摩店嘅一個術語，意思係手作服務！講起手作仔，除咗可以令男士嘅繃緊狀態得到發洩機會，原來仲可以充電呢！講嘅係2015年某著名成人影片平台推出嘅一款手帶「Wankband」，佢最特別嘅地方係當男士戴住佢自娛時，手部動作會為手帶充電，問題係要自娛幾多次先至可以令手帶充滿電呢？

Relaxation 頂級舒服

性愛體位眾多，邊一招可以帶嚟頂級舒服嘅體驗？答案係「Relaxation」，淨係睇到招式名，就知佢有幾咁梳乎。玩法相當簡單，男士坐喺櫈上，讓女伴坐喺自己嘅大髀，咁就可以享受美妙無比嘅活塞運動。性學家話，如果女方想更加舒服嘅話，不妨改用蹲式，蹲坐喺男士下體上面，就能夠減少體力負擔，男士亦可輕扶女伴臀部，等佢騎乘時更加慳力。呢招嘅優點有三個字：快、爽、易！即係騎乘速度夠快，感覺好爽同玩法容易，大家有冇興趣試一試？

《RELAXXXED #6》 野外梳乎

想Relax，去郊外係個唔錯嘅選擇，而美國四仔有唔少喺野外作戰嘅佳作，包括呢套由Let's Doe It喺2019年推出嘅《RELAXXXED #6》。影片分為4幕，全部都喺野外取景，可以話係落足本錢！片廠仲要搵嚟Ria Sunn、Lucy Li、Katy Rose等靚女演出，佢哋都擁有一對天然巨乳，襯埋周邊嘅大自然環境，感覺好清新。話時話，Let's Doe It嘅四仔作品一向高質，能夠喺XBIZ頒獎禮上獲得最佳四仔片廠殊榮，絕非僥倖！

同場加映：彌生美月 令你好Relax

男人去滾，好多時以Relax為藉口，但要真正享受到Relax嘅快感，床上對手一定要好似AV女優彌生美月咁正先得。喺1998年出生嘅美月，2019年出道，最初以純情大學生形象登場，但好快露出淫娃本色，雖然一直冇專屬合約，但密密出片，冇乜受疫情影響。AV片廠Hunter喺2021年推出嘅《我在一間超級健康RELAXATION沙龍工作》，算係美月嘅代表作之一，佢飾演一位專為男士「局部減壓」嘅風俗孃，唔止冧到客人勁開心，佢亦愈做愈享受，加上擁有35F巨乳嘅佢，頻頻施展乳搖魔力，難怪好多AV迷都睇到興奮無比啦！