【是日通勝】

農曆二月初五

壬寅年 癸卯月 己未日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：安床、入宅、祈福

忌：取魚、詞訟、針灸

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：20、21、48、49

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：財運上升，多勞多得，不妨趁空閒做些兼職。

金牛座：已婚者要檢點言行，過於放縱易得罪另一半。

雙子座：工作上不夠理智，即使旁人相勸仍一意孤行。

巨蟹座：心不在焉，容易破財，勿勉強推進投資計劃。

獅子座：不少事情需要處理，只要保持信心就無問題。

處女座：處理帳目要分明，以免因錢銀問題而得罪人。

天秤座：謀事要有耐性，急躁對於解決問題毫無幫助。

天蠍座：長線投資有利可圖，多用深灰色可改善運程。

人馬座：虛心接納別人的建議，可改善你的經濟狀況。

山羊座：愛情運稍遜，約會氣氛尷尬，易產生反效果。

水瓶座：勿在工作場合處理私事，小心被老闆發現。

雙魚座：心情欠佳，勿把身邊人當出氣袋，易遭反擊。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）馬 桃花旺

（跌）牛 惹是非

鼠：運勢弱，謀事易分心，事業發展難達標。

牛：是日沖煞，運勢欠佳，易招惹小人是非。

虎：職場上不乏機遇，對求職人士特別有利。

兔：人緣運一般，有可能被強勢的異性壓制。

龍：工作順利，只要肯努力，有望提升業績。

蛇：異性緣不錯，容易遇上條件理想的異性。

馬：桃花旺，有長輩牽紅線，單身者要把握。

羊：理財要審慎，鋌而走險會引發嚴重後果。

猴：有可能遇上衝動型異性，必須謹言慎行。

雞：工作運稍遜，面對競爭佔不到任何優勢。

狗：被小人纏上，謀事受束縛，無力感漸重。

豬：獲貴人關照，多與人合作，求財冇難度。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

可怕不是逆境，而是順境

作為研究玄學的人，不停去搜集鑽研古人留下的智慧，希望能拆解宇宙密碼。當今世界受疫情侵犯，中華玄學有甚麼破解先機？有些高人從疫情開始到現在，不停預計及用些特別形式去教授平疫，但是病毒無情。

《易經》中提到「否極泰來」、「居安思危」等智慧，中華文化五千多年，其實累積了不少伏線，有助破解密碼，但現今自以為是人多，錯失了機遇。宇宙陰陽需要平衡，了解和懂得應用五行的密碼，有助探討破解困境的出路。

今年壬寅年是木運太過之年，春季屬木，木見水則生，萬物將進入萌發。與此同時，有些預言家指出，由於木星接近水星關係影響疫情爆發。據五行論，金剋木，一年前我首次在這專欄提到，敲打銅鑼，驅逐瘟邪，剛巧政府推出銅芯口罩，按專家理論，銅可抗病毒，真的嗎？其實古代有邪氣發生，人們便會打起銅鑼；看電影，巡撫大官出巡也是以銅鑼開路；股票上市，馬會每年第一件事也是銅鑼行先；坊間有些師傅也叫人用音樂盒來化煞；古代好多門的門檻也用銅。

此時此刻，不搞迷信，取其心安，自我加「磁」，增強相關正能量磁場，所謂正氣存內，邪不可干。祝大家早日驅逐疫情，國泰民安，家庭幸福。