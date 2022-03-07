新片踢劉浩存出局！谷愛凌獲推夥拍易烊千璽衝百億

「滑雪女神」谷愛凌於上月運動會狂掃獎牌，超高人氣的她更席捲娛樂圈，獲網友力推為張藝謀新作出任女主角，夥拍同樣是千禧後的內地頂流男星易烊千璽，滿有信心雙劍合璧下，票房輕鬆達百億，相反對於「謀女郎」劉浩存卻嗤之以鼻，對兩女態度可謂天淵之別！

國際殿堂級導演張藝謀一手打造內地女星劉浩存，成為炙手可熱的影壇新星，不過人紅自然是非多，出道僅一年多已負面新聞不斷，繼被指戲屎、冷待粉絲後，早前再被爆其父母開設舞蹈教室，疑似教學不當，於多年前導致一名女孩終身癱瘓，當時遭法院判決需賠上百萬元人民幣（約123萬港元），雖然事後已付清賠償，但仍被網友鬧爆，直言看見她便想吐！

張藝謀開戲棄愛將

大抵事件觸動到網民神經，此後不斷狙擊劉浩存，搞到連「恩師」張藝謀也遭殃。話說張藝謀近日被爆工作負荷過重令健康惡化，不過年屆71歲的他依然對電影有團火，有指他有意於7月開拍科幻電影《滿江紅》，男主角屬意逾百億個人票房的易烊千璽，女主角雖然未有考慮愛將劉浩存，但網友照樣一面倒留言鬧爆劉浩存，重提其黑歷史，極度反對兩人繼《送你一朵小紅花》後再合作，反而推舉上月於北京冬奧獲兩金一銀的滑雪索爆新星谷愛凌參演，由於兩人已率先於冬奧短片合作，故網民對於他們攜手登大銀幕信心滿滿，還誇下海口指票房絕對輕易劍指100億元人民幣（約123億港元）。

年僅18歲的谷愛凌乃中美混血兒，除了外貌甜美兼模特兒身材，還是學霸一名，先天條件已夠晒無敵，不但如此，近兩年她憑高超技術於滑雪界跑出，獲得不少品牌商垂青，現時奪獎後更是身價暴升，最新代言費已高達2千萬港元，有指她已手執近30個品牌代言，兩年來共賺近2億，認真和味！外間更預告她的身價絕對可媲美「美國飛魚」菲比斯，隨時創造出近8億港元身價。

成龍搶飲頭啖湯

谷愛凌除了成為商品代言搶手貨，就連娛樂圈也對她虎視眈眈，內地導演丁晟早前已當面邀請她處女下海拍電影，當時她也坦承對娛樂圈有興趣，沒料被同行工作人員即場爆料，指成龍已搶了頭啖湯，丁導仍不放棄，笑指說不定該部作品會由他執導演筒，逗得谷愛凌哈哈大笑。頓時成為紅人的她，連內地歌手張藝興也要分一杯羹，早前趁與她做連線直播，獲悉對方喜歡聽歌即推薦自己的歌曲，還出口術邀請合作單曲，令谷愛凌非常雀躍，兩人還即場談及MV需加入滑雪元素，非常高招！