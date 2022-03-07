何珮瑜脫單成功　超巿掃糧不忘電話傳情

英皇藝人何珮瑜近日返港工作，日前被發現到超市儲糧，期間不停用電話「傳情」，似乎脫單有望！她坦承有追求者，但明言感情路上要小心觀察，才敢踏前一步！

32歲的何珮瑜（Jeana）數年前與導演翁子光分手後，一直對外表示單身。去年她宣布將發展重心遷往內地，隨即坐言起行，「斷捨離」快速清空香港的一切，退租後便到內地生活。不過，她參演的回歸劇《獅子山下．情》完成中山外景後，近日拉隊來港繼續拍攝，她亦順理成章「重遊舊地」，寄居父母青衣家中，趁機聚天倫。

疫情下Jeana相當深閨，不用開工的日子很少上街，日前卻發現她現身中環「透氣」，見她急步行入超市，芝士、炸雞、火腿等見啱就買，而且愈買愈起勁，期間多次掏出手機拍照及錄語音傳送，似乎正諮詢意見，更不時露出甜笑，約半小時便「大功告成」，付款後捧着大包小包登車離去，顯得歸心似箭。

拍拖唔再玩玩吓

據知Jeana已茹素數年，而當日的戰利品差不多全屬肉類，加上全程「電話洩蜜」，不難令人聯想到靚女已脫單，買食材返家玩「煮飯仔」餵飽愛郎！記者昨日聯絡上她，問是否繼師兄吳浩康「雙喜臨門」後再有好消息公布，她笑說：「我都想，但有啲誤會囉！嗰日買嘅嘢係招呼普通朋友咋！去到依家嘅階段，感情生活唔再玩玩吓，我要小心處理。」

幾經追問下，她承認身邊有追求者，但有待觀察：「老土啲講句都係工作為主，細佬去咗澳洲留學，我要努力搵錢養家，好似今次返香港，拍完套劇都仲有部港產片傾緊，同埋我想賣埋架車，好多瑣碎事要處理，所以暫時未知留幾耐。」