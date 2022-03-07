牧師父親捲入詐騙案　藝恩被背叛：唔敢再相信男人

曾憑《Nobody》一曲紅遍世界各地的韓國女團Wonder Girls，於2017年1月因合約到期解散，各成員開始以個人姿態發展，其中32歲的藝恩簽約Amoeba Culture事務所，以「HA:TFELT」的藝名再攻樂壇，而她的牧師父親朴英均其後捲入詐騙及性騷擾罪，令藝恩亦受到很大傷害。

朴英均於2018年因為向信徒騙取資金而被控詐騙罪，又曾被指控涉嫌性騷擾20歲的女信徒，當時藝恩更被指與詐騙案有關，她受訪時指自己完全不知情，又強調已跟父親斷絕父女情，藝恩於12歲時經歷父母離異，父親於3年後再婚，自此便沒有再跟父親聯絡，到長大後才與父親再見面，沒想到會發生這種事。

她其後透露因為父親帶給她的陰影而不敢相信男人：「雖然從前他傷害過我，但我也嘗試理解爸爸，所以繼續跟他聯絡，但卻利用我，用『藝恩爸爸』的身份去騙人，令我的信任全部塌下來了，包括我對人的信任，特別是男人。」

而藝恩近日在節目《吳恩英的黃金諮詢室》中講及自己的經歷，並指自己一直想着父親並不存在：「這個世界上不是有不能原諒的事嗎？他捲入詐騙案，還拿和我的合照給受害人看，他當時打電話給我，問我拿保釋金，到底還要饒恕多少次才夠呢？」育兒專家吳恩英就說：「一般來說，大部分人選擇原諒都是有原因的，想辦法將這件事抹走，並不能解開藝恩的心結。」而藝恩聽了吳英恩說的話後一度感觸落淚。