【好玩又減壓】出奇「蛋」一次過滿足兩個願望！

今時今日，你有壓力，我有壓力，唔想壓力爆煲，就要減壓自救！不過每個人的減壓方法不同，有些人簡單食吓好嘢、聽歌、瞓覺，甚至睇場苦情戲喊一場就見效，但有些人就要玩減壓玩具，先能夠放鬆身心。如果你屬後者，之前又玩厭撳泡泡紙和減壓Bubble神器，不如試試以下兩款日本出奇「蛋」，一次過滿足好玩和減壓兩個願望？

狂着爐扭蛋

不停重複同一動作，看似好機械化，但對於某些人來說，卻有一種「停不下來」的紓壓快感！日本品牌「YELL」推出的「爐灶上的旋鈕（コンロのつまみ）」扭蛋，造型十足十爐灶開關掣，當大家悶極無聊或感到壓力山大時，只要不停轉動它，直至轉到最底的「最大火」位置，便會發出「喀」的聲音，超好玩超治愈。仲要尺寸為65mm，一共有6款，附有珠鏈及磁鐵，不管是吸在冰箱上或掛在背包帶出門，都可以隨時隨地過手癮，滿足減壓欲望。此扭蛋預計5月開始發售，扭一次盛惠200日圓（約14港元），要儲齊全套可能要扭多幾次喇！

狂撳掣扭蛋

疫情下，大家搭𨋢時都會賮量避免按𨋢掣。但有些人天生就有鋪撳掣癮，而且生活愈枯燥、精神壓力愈大時就愈愛撳！如果你是同類人，就不要錯過日本「KOROKORO」推出的「電梯發聲𨋢掣」扭蛋。此系列扭蛋一共有6款，包括開門掣、關門掣、求救掣及3款附有貼紙可轉換樓層的數字掣。每個扭蛋都設計成拼圖狀按鈕，可讓你一次按掣按個夠之餘，更可將多個扭蛋連接起來，變成一排電梯按鈕；而些按鈕不但按下去的時候會發光，某些還有磁鐵可以當冰箱貼，求救掣更有聲響，非常盞鬼。入手價為300日圓/款（約20港幣/款），買番個當減壓神器也不錯！