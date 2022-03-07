母涉詐騙遭起訴　韓韶禧戶口遭利用拒絕孭債

日前JTBC節目報道知名藝人的母親A某涉及約54萬港元的詐騙案遭起訴，案件正在調查中。報道指A某於2018年2月至同年9月，聲稱每月給友人約1.28萬港元利息，利誘對方借款約54萬港元，最終未有歸還本金與利息，A某又分了12次，將當中合共約19.76萬港元存入以女兒名字開設的銀行戶口。

近日有韓國網紅上載「委屈的韓韶禧...為何衝擊性家族殘酷史？」為題的短片，大爆報道中的A某，即起訴狀的被告人，便是憑韓劇《夫妻的世界》上位的「最美小三」韓韶禧的母親申某，又指不只其母，韓韶禧本人亦因涉違反電子金融交易法而捱告，因為其母借錢的過程中利用了以韓韶禧實名開設的銀行戶口過數，申某涉詐騙，韓韶禧亦涉違反電子金融交易法。

韓韶禧出道前已為母還債，但事務所回應指申某在女兒未成年前任意用其名字開設銀行戶口，更在韓韶禧不知情下利用該戶口存入詐騙金額，又表示韓韶禧雖然無法斷絕母女關係，但完全沒有打算為母親再負上債務的責任，但亦有向受害人道歉，希望往後不要再有其他受害者。至於A某接受網紅訪問稱會努力償還債務。此外，韓韶禧與朴炯植合演的音樂電視劇今日公開預告片及海報。