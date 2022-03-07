【外賣包加熱即食2】中西家常料理

幾乎每個香港家庭，在這刻都有儲糧，大部分可能是方便的叮叮食品，唔想日日食來食去那幾款，又或等變成凍冰冰的外賣，坊間有些簡便外賣包，預先將食物煮好，只要翻熱就食得，不用自己洗洗切切慳時間，再講究一點更會將食物分門別類包裝，按指示加熱和裝飾，就能做出整桌美食，感覺更開胃。

多國菜選擇

每間餐廳主打一款或幾個不同地區的菜式，想一次過試多幾種美食，可能有難度。Simply Pleasure近日推出的回家吃飯系列，提供多國菜式選擇，如中式麻油淮山天然雞、印式的雜菜青咖喱配印度烤餅和意日風味的烤鰻魚味噌木魚汁燉飯，西餐就有慢煮新西蘭羊架、西班牙豬腩、香蒜白酒慢煮鱸魚等。部分只要加熱就食得，有些則按指示加熱和淋醬汁、裝飾，想試多幾個地方的菜式都無問題。（3日前預訂）

周末家宴

和親朋出外吃飯，為的是大廚們的精湛手藝，不過現時在家，都可隨時嘆到專業大廚的手勢。MobiChef現時逢星期六推出簡易家宴套餐，每星期都由旗下師傅打造不同餐單，如4位用梁師傅家宴直送，就有滷水南非鮑魚、沙薑豬手、野菌螺頭竹絲雞湯，主菜有香煎蓮藕肉餅、辣酒煮花螺、秘製牛肋條、古法鹽焗雞等，最後還有喳咋作甜品。之後還有西餐如油封鴨肉薯蓉批、慢烤澳洲M5和牛臉頰或烤美國聖路易斯豬肋骨等菜式，其他國家的菜式亦陸續有來，按指示翻熱就得食，假日想食得好啲都有計。（逢星期四前預訂）

暖胃湯羹

天氣寒冷，來一碗熱湯或湯羹，飽肚又暖胃。Dolce Dolce Kitchen & Gourmet推出的自家系列，除有中式的東坡元蹄和新推的羊肉Vindaloo等菜式外，還有幾款新湯品，意大利大蒜薯仔湯以炒香的帕爾馬火腿加大蒜和薯仔打成湯汁，口感順滑。選用牛肝菌、法國黃菌、白菌等加有機菜湯煮成的松露雜菌湯，是奶素湯品。用雞湯熬煮的尚湯花膠素翅，足料又滋補。簡單翻熱就可飲用，夠晒方便。（3日前預訂）

中式湯水增抵抗力

很多人喜歡飲中式湯水，想簡單輕鬆品嘗到美味又增強抵打力湯水都有計；主打足料養生湯包的靚湯Souper就帶來多款無味精及無添加劑又湯料豐富兼能增加抵抗力的中式湯水，分別是雪耳木瓜燉雞腳湯、蟲草花太子參粟米燉瘦肉湯。前者用甘甜多汁的夏威夷木瓜製作，蘊含豐富維他命A、C及胡蘿蔔素，並以攝氏120度高溫殺菌抽真空處理，有效保存燉湯的味道、香氣、食材口感、食材完整性及顏色；後者則以精選太子參及蟲草花製作，有補而不燥、補肺益腎、益氣健脾及生津潤肺等果效，帶來甘而不苦，令人齒頰留香的清香滋味。湯包只需於水滾後放入沸水加熱5分鐘即可食用。