識得貼！居家美甲冇難度！

雖然受疫情影響，女士們暫時無法光顧髮型屋，也上不到美容院和美甲店做指甲。不過只要識變通，在家一樣可以美甲，令十指變得更美。更何況許多韓國品牌近年也有推出美甲貼片，用法又超簡單，即使安坐家中都可以做出媲美光療級的美甲。

去年因疫情在韓國爆紅的OHORA光療美甲貼片，每盒內附30片美甲貼紙、酒精棉片、1支櫸木棒，工具超齊全，用過的都大讚：「服貼性高，維持一個月都不成問題。」加上甲貼款式和顏色多，圖案又精緻，所以經常被粉絲爆買。

另一個被美甲控激推的韓國Dashing Diva美甲貼，也是每出新品都會大受歡迎。皆因甲貼款式包羅萬有，由少女喜歡的糖果及碎花款、文青必冧的淨色款，到熟女最愛的華麗閃石款都有，總有一款合心意。每一盒更附有各種不同尺寸甲片，以及幫助甲片更窂固的指甲膠和工具，要居家DIY出光療般的美甲，絕無難度！如果擔心甲片太硬，品牌也有較軟和薄的指甲貼，貼上後再刷一層封層膠便大功告成，新手也能辦到！

同樣來自韓國的Gelato Factory，推出的美甲貼片以風格活潑可愛、色彩繽紛見稱，所以一直深受當地女生歡迎，就連太妍也是其捧場客。選擇方面，除有簡約基本款式外，還有霓虹、大鑽飾、貝殼紋等特殊造型款式，完全滿足抗疫在家也要指尖美美的女生。

點用美甲貼片？

揀好心水美甲貼片，都要識貼才能打造美甲！跟住以下步驟，你我都可以變身美甲師。

1.先洗乾淨雙手，再用沾濕了酒精的棉片將指甲上的油脂污垢抹走。

2.挑選合心水及合尺寸的貼片。

3.對準指甲根部的部分貼上去。

4.用內附的指甲銼/工具按壓邊緣，將貼片貼合指甲邊緣形狀，並進行步的修形。

5.將貼片多餘的部分剪掉。

6.最後加上Top Coat或照光一下，讓貼片變硬及窂固。

溫馨提示：剛貼完美甲貼紙後，不要馬上濕水，否則貼紙會馬上就脫落。建議最好在睡前貼，隔天早上就能非常牢固了！