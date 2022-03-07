劉俊謙蔡思韵拍劇勁Sweet：會互相畀意見同鼓勵！

由劉俊謙跟蔡思韵以情侶檔演出的ViuTV原創劇《940920》今晚（7日）首播。故事講述兩人與吳海昕飾演的Yeesa在不同的平行時空下，一段縱橫交錯的愛情故事。一直有指《940920》是《二月廿九》的延續劇，而蔡思韵也表示之前有追看《二月廿九》，更說今次可以參與拍攝感到十分興奮。被問到跟男友劉俊謙情侶檔上陣會否有壓力時，她笑言絕對沒有：「因為我哋工作嘅時候就會係工作嘅態度，大家做番自己嘅角色。所以通常都係互相畀下意見同鼓勵。」劉俊謙亦表示和女友合作拍劇，大部分時間都是理性討論，更會一同研究如何共同配合，令演出效果更好。

對於《二月廿九》被喻為神劇，吳海昕就表示因為知道觀眾對《940920》有所期望，整個團隊都略感緊張，但仍保持平常心拍攝：「始終呢個故事係Fans對《二月廿九》情意結嘅延續。我對合作團隊有信心，所以都無畀太大壓力自己。」被問有否羨慕劉俊謙和蔡思韵可以情侶檔拍劇時，海昕笑言並不介意，相反很期待他們合作的戲份：「因為Yeesa嘅故事喺《二月廿九》已經交代得好完整。反而劉俊謙嘅角色比較神秘，所以今次我都好期待佢同蔡思韵嘅故事。」