車Game神作回歸　連呢位天王都有玩？

車Game有好多，但講到擬真度，連奧運虛擬系列賽都玩嘅《Gran Turismo》系列，相信無出其右。日前系列終於「準時」推出第7集，許多車迷第一時間落場，當中包括天王郭富城，唔知城城玩完有咩評價呢？

《GT7》升級至次世代PS5平台，逾420種車款全以高清製作，眾多經典名車、頂級超跑的外觀、質感與內籠均以超高精細度呈現。城城大讚：「最完美是畫面，非常精美流暢，靚得好交關！」他又憶述以往遊戲經驗，「以前玩呢款遊戲仲未有軚盤，係用手掣玩。依家DualSense無線控制器先進好多，手感十足，轉彎流暢，有真正開車慢慢turn-in嘅感覺，從路面小顛簸到路緣石嘅溝紋，都能藉由觸覺回饋傳達到手中，並透過自適應扳機感受到防鎖死煞車系統、車輪震動及不同車款嘅煞車阻力。」

多得PS5的快速SSD硬碟，今集開Game、重載或賽後重播都比過往流暢，天氣變化更是實時演算，玩長途賽有機會遇到陰晴變化，地下水窪繼而影響抓地力，逼真到有點誇張！另外，今集90多條賽道全部由製作團隊實地取材，並以高精度雷射掃描儀製作而成，細至路上顆粒都捕捉過來，令每一個彎都與原賽道一模一樣。城城表示：「這畀到我經常練習嘅機會，讓自己熟習從未跑過的賽道，因為每一件事都需要準備，遊戲都係！」

除了砌車以外，今集仲有好多模式，例如讓玩家深入淺出了解賽車技巧及汽車知識的「GT Cafe」；零件數量為歷代之冠的「改裝模式」；可聽住歌遊車河的「音樂拉力賽」；收錄全世界超過2,500個景點供玩家影相打卡的「Scapes模式」等，無論新手或重度玩家也能領略當中樂趣。問到改進位，城城希望不久將來會有VR虛擬實境版本，「咁我成個人就可投身這個世界，享受賽道馳騁嘅快感！」

同期賽車Game

《GRID Legends》

少有具故事性的賽車遊戲，玩家扮演街頭起家的賽車手，在充滿真實角色及驚人場景的系列賽不斷往上爬。遊戲收錄GT房車、競速卡車、超跑甚至大貨車逾100款車種，賽道包括英美俄等知名城市，組合多達130種。而除了生涯模式，還有甩尾、競速、淘汰等玩法，保證賽車迷過足癮。

《Assetto Corsa Competizione》

遊戲取得寶珀耐力系列賽官方授權，帶領玩家投入GT3錦標賽的真實氛圍，當中車手、車隊、賽車和賽道全部以真實面貌示人，並透過Unreal Engine 4打造逼真的天氣與環境變化。玩法包括單人和多人模式，另有衝刺賽、耐力賽和斯普24小時耐力賽。