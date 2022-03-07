河國榮靠做「壞蛋」搵食　兼職農夫自給自足

藝人河國榮最近在無綫熱播劇《飛虎3壯志英雄》中的表現再引起網民關注，近年他都是做反派來「搵食」: 「因為導演覺得由我來做壞蛋，對觀眾會有新鮮感。」他之前還拍了部未播出的劇集，做一名心狠手辣的科學家，去年也拍了一部院線電影，同樣做政治部的反派角色。

由上年開始，他已計劃做「兼職農夫」，在家裏自行種菜，花很多時間上網做資料搜習：「我喺農場長大，細個時候爸爸已特别喺屋企劃出半畝地，畀我同兩個妹妹耕種，曾經種過青豆同青瓜，然後攞去市場售賣。不過係好多年前，已忘記咗點樣耕種，依家要重新學習。」

他鼓勵大家畀心機學習種菜，在家裏露台種一、兩盤生菜或番茄已經好好，其實室內都可以種，但可能要利用太陽燈。」大家出一分力幫手解決食物鏈中斷的問題，最近他就將室外原先畀狗狗上廁所位置，改裝成菜園，對展其耕種事業，他說：「我依然好熱愛演戲同唱歌！耕種只係為咗將來可自給自足，唔使擔心糧食短缺嘅問題。雖然我唔知道種菜成唔成功，不過我嘅人生格言係dare to dream (敢於夢想) 。你唔嘗試就永遠唔知道會唔會成功。」