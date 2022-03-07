女優搵情人　全民都有份

成日都話日本男人好幸福，因為AV業界經常舉行素人男優招募活動，無論係醜男、中佬定耆英，只要符乎基本要求，都有機會被選中成為女優嘅床上情人，可以話幾乎係男人都有份呀！

雙花出擊

喺WANZ出品嘅《突然到了M男家》中，白桃花同花狩舞兩位小惡魔女優，齊齊去到多個單身男嘅屋企要求合作拍AV，兩位女優都青春可愛，係男人都唔會抗拒，即刻畀佢哋入屋「開工」啦！兩女默契十足又技術到家，令班男人個個都得到全方位嘅快感衝擊，由於佢哋唔係專業男優，持久力亦弱咗少少，所以好快就引爆，不過兩女絕對唔會介意，盡力刺激到佢哋梅開二度！

隨街獵男

片廠WANZ推出嘅另一部《如果你能忍受乃木螢的驚人技術》入面，巨乳小花乃木螢隨街拉攏素人男拍AV，而且仲開出一個男人夢寐以求嘅條件，令佢哋一定唔會拒絕，就係能夠頂得住10分鐘嘅前戲而不洩，就可以同螢妹打真軍兼中出收場！好多男人決定冒險一試，雖然能夠忍受得住嘅唔係好多，但係都仲有「強者」成功過關，而螢妹亦有口齒，同對方嚟個無拘束嘅肉搏戰。

採陽補陰

SOD推出嘅《素人男鯨吞白汁紀錄文件》，𧪿述天后級女優紗倉真菜決定搵幾個素人男優合演，仲特別搵啲怕怕醜醜嘅後生仔，點解？所謂老牛要食嫩草嘛！真菜出道咁耐見過咁多老練男優，有得揀梗係食番啲嫩口小鮮肉啦！另一個原因就係，真菜似乎想採陽補陰，每次同小鮮肉激戰之後，都會表演鯨吞白汁，難得佢仲可以接受到咁重口味嘅演出，真係抵佢做到SOD一姐！

簡評

日本AV女優一向都樂於為「淫」民服務，經常四出搵素人男合作益街坊，好似今次為大家介紹嘅作品咁喇。當中本仙最鍾意白桃花同花狩舞主演嘅《突然到了M男家》，一來兩位女優都青春嬌俏又有生氣，二來兩女嘅演出奔放又放蕩，對住班素人男更係毫無顧忌想點玩就點玩，先嚟3人共浴，之後又用SM道具刺激，認真花樣多多，令作品夠晒精彩！