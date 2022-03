Alyx Star乳壇新人王　好波！

有人話巨乳女嘅運動神經比較差,咁就大錯特錯喇!好似美國人氣爆乳脫星Alyx Star咁,充滿運動細胞,皆因佢入行前係一位運動健將,而且最擅長踢足球,人人都大讚好波!

擅長踢足球

身材高挑又肉感美十足嘅Alyx Star,最令人着迷嘅地方,係心口一對純天然巨乳,加上肌膚白滑,奶味特別濃郁。咪睇佢肉感嘅身形,其實入行前佢係一位運動健將,自細喜歡各式球類運動,尤其係擅長踢足球,喺球場上跑得快有速度,配合訓練出嚟嘅腳法,令佢成為球隊嘅主力球員。不過自從胸部發育愈嚟愈大後,令佢嘅負擔亦愈嚟愈大,無奈之下佢只好放棄足球。

高中畢業後,佢當然唔會吝嗇自己嘅一副好身材,投身做裸模搵快錢。有一日,佢突然收到脫星事務所嘅電話,問佢有冇興趣拍四仔,就係咁,2019年以21歲之齡出道,為Net Video Girls演出處女作《She Is The Breast》,結果大受歡迎,令佢人氣急升。

勾起原始慾望

廠方亦食住個勢,跟住落嚟搵佢演出一系列作品,當中有唔少更成為Alyx Star嘅代表作添。之後,吸引到唔少著名四仔片廠嘅留意,其中Reality Kings更以重金禮聘搵佢演出作品《Your Wish Is My Command》,不但成績理想,更喺AVN頒獎禮獲提名「最佳四仔」。正因為佢聲勢超勁,多間大型片廠如Naughty America、Digital Sin等,亦紛紛邀請佢演出,片酬更係幾何級數上升,更封佢為乳壇新人王。

對於呢個成績,Alyx Star感到非常意外,冇諗過自己會爆紅,佢坦言出道之後一直對自己嘅肉感身材感到自卑,尤其係跟其他身材纖瘦嘅脫星合作時,總係覺得自己嘅魅力比較遜色。不過事實證明,正因為佢呢種豐滿肉感身形,加上激凸上圍及巨臀,先至勾起男士嘅原始慾望呀!

Profile

出生地:美國三藩市

身高:173cm

三圍:34DDD-24-36

咪以為Alyx Star淨係得巨乳為賣點,其實佢嘅口技亦相當了得,唔少同佢合作過嘅男優都大讚佢口技強勁,即使身經百戰,亦會失手走火。想知阿妹有幾勁,除咗睇佢嘅四仔外,亦可以Click入佢嘅社交網欣賞精華片段,必定大飽眼福。