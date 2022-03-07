Alyx Star乳壇新人王　好波！

美國人氣爆乳脫星Alyx Star，入行前係一位運動健將，而且最擅長踢足球，人人讚好波！（互聯網）

有人話巨乳女嘅運動神經比較差，咁就大錯特錯喇！好似美國人氣爆乳脫星Alyx Star咁，充滿運動細胞，皆因佢入行前係一位運動健將，而且最擅長踢足球，人人都大讚好波！

擅長踢足球

身材高挑又肉感美十足嘅Alyx Star，最令人着迷嘅地方，係心口一對純天然巨乳，加上肌膚白滑，奶味特別濃郁。咪睇佢肉感嘅身形，其實入行前佢係一位運動健將，自細喜歡各式球類運動，尤其係擅長踢足球，喺球場上跑得快有速度，配合訓練出嚟嘅腳法，令佢成為球隊嘅主力球員。不過自從胸部發育愈嚟愈大後，令佢嘅負擔亦愈嚟愈大，無奈之下佢只好放棄足球。

高中畢業後，佢當然唔會吝嗇自己嘅一副好身材，投身做裸模搵快錢。有一日，佢突然收到脫星事務所嘅電話，問佢有冇興趣拍四仔，就係咁，2019年以21歲之齡出道，為Net Video Girls演出處女作《She Is The Breast》，結果大受歡迎，令佢人氣急升。

勾起原始慾望

廠方亦食住個勢，跟住落嚟搵佢演出一系列作品，當中有唔少更成為Alyx Star嘅代表作添。之後，吸引到唔少著名四仔片廠嘅留意，其中Reality Kings更以重金禮聘搵佢演出作品《Your Wish Is My Command》，不但成績理想，更喺AVN頒獎禮獲提名「最佳四仔」。正因為佢聲勢超勁，多間大型片廠如Naughty America、Digital Sin等，亦紛紛邀請佢演出，片酬更係幾何級數上升，更封佢為乳壇新人王。

對於呢個成績，Alyx Star感到非常意外，冇諗過自己會爆紅，佢坦言出道之後一直對自己嘅肉感身材感到自卑，尤其係跟其他身材纖瘦嘅脫星合作時，總係覺得自己嘅魅力比較遜色。不過事實證明，正因為佢呢種豐滿肉感身形，加上激凸上圍及巨臀，先至勾起男士嘅原始慾望呀！

Profile

出生地：美國三藩市

身高：173cm

三圍：34DDD-24-36

咪以為Alyx Star淨係得巨乳為賣點，其實佢嘅口技亦相當了得，唔少同佢合作過嘅男優都大讚佢口技強勁，即使身經百戰，亦會失手走火。想知阿妹有幾勁，除咗睇佢嘅四仔外，亦可以Click入佢嘅社交網欣賞精華片段，必定大飽眼福。