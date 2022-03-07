關嘉敏忙到唔想拍拖　大想頭升呢女一

女子組合Bingo成員關嘉敏（Carman）自去年簽約邵氏後，演出機會不斷，除參加大騷、拳賽及跳舞比賽《盛舞者》外，更夥拍陳展鵬、劉佩玥、陳豪、胡定欣、黃宗澤、袁偉豪及王敏奕等開劇。雖然大多演反派角色，但日前她接受東網訪問時卻大叫過癮：「兩齣劇都係拍單元，一齣就係做殺手，要一個打10個人，另一齣都係要打交，但我好有興趣，因為可以打人唔使畀人打，拍動作戲其實好開心。我有跟其他演員去training，個師傅都有讚我啲武打動作幾好，仲加咗我戲份添。」另外，她又試過客串《愛．回家之開心速遞》，更和劇中飾演「龍璟風」的陳浚霆做對手戲，雖然戲份不多，但反應好好，她說：「有啲朋友都有讚我，所以喺演戲方面都算有少少認可。」

她坦言加入電視圈後，發現自己有很多不足，所以她積極上演藝班補救，她說：「我記得拍第一齣劇，嗰場戲要我喊，但我又唔識睇機位，點知拍嗰時耷低咗個頭，搞到要重新拍過，而導演、監製都話我嘥咗啲眼淚，好在我有好多眼淚啫。」

現時連拍兩齣劇的她，終於明白當初經理人提醒她拍劇勿拍拖的道理，她說：「因為真係好忙，要捱足一個月通宵冇得瞓，加上我又要上演藝堂，根本連瞓覺嘅時間都冇，如果真係拍拖，我咁忙，其實好易散（分手），（怕捱眼瞓？）我好忍得，讀書時因為要半工讀，試過成個禮拜瞓得2、3個鐘。」

現在拍了三齣重頭劇的她，除了開始適應拍劇的節奏外，亦獲得不少友誼，不過和她交心的都以男演員為多，她說：「陳俊堅、鄭衍峰、麥秋成、王祖藍、表弟『孖八』李俊華同吳家樂都Friend咗，不過女演員就少啲，可能我同電視台啲女仔好唔同，我好Man，好想照顧啲女仔。」問她會否以「女一」為目標？她直言：「當然想，所以要更加努力，本來我創作咗首R&B加Rap嘅歌，只係入咗邵氏之後太多工作，我唔想兩頭唔到岸，所以都係多放時間喺拍戲度先。」

場地提供:Cooklike