【是日通勝】

農曆二月初六

壬寅年 癸卯月 庚申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：掃舍、理髮、沐浴

忌：安床、嫁娶、入宅

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：8、12、22、45

幸運顏色：灰、黑

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：有預見潛在危機的洞察力，事業發展更順暢。

金牛座：面對麻煩忌消極回應，只會令事情持續惡化。

雙子座：職場形勢不利，必須謹言慎行，步步為營。

巨蟹座：愛情運極佳，向心儀目標示好，成果有驚喜。

獅子座：好心情要跟另一半分享，別把對方當出氣袋。

處女座：生活管理不善，要花時間執手尾，十分無奈。

天秤座：行動力不足，宜出外閒逛，給自己喘息空間。

天蠍座：財運上升，只要努力工作，可帶來滿意收入。

人馬座：合作關係存暗湧，跟夥伴溝通，坦誠最緊要！

山羊座：受私事困擾，拖累工作效率，墨綠色助轉運。

水瓶座：面帶笑容，可拉近人際關係，心情也會好轉。

雙魚座：大堆工作積壓，需耐心處理，焦急無濟於事。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）蛇 人氣強

（跌）虎 易出錯

鼠：思路清晰，做事有分寸，麻煩離你而去。

牛：事業發展四平八穩，付出與收穫成正比。

虎：是日沖煞，工作心不在焉，出錯機會高。

兔：運氣佳，士氣大振，事業有超水準表現。

龍：偏財運不錯，投資有斬獲，要見好就收。

蛇：人氣上升，即使任性一點也不會乞人僧。

馬：運勢平平，要做好時刻面對困難的準備。

羊：財運好轉，有機會擺脫入不敷出的窘境。

猴：幹勁十足，不管做甚麼事情都容易成功。

雞：世事難料，投資不順，有必要檢討策略。

狗：事業運強，能抓住機遇，謀事遊刃有餘。

豬：凡事力求完美，壓力漸增，身心吃不消。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

稱骨歌

算命可以好複雜，也可以非常簡單，有些更輕巧得縱使沒有上過課程、沒有拜師學藝，只要懂得加減數學，便可以做到，其中一種算命不求人的方法叫「稱骨歌」，它是在《通勝》上的一個章節。

發明這套方法的人叫袁天罡，是唐朝的堪輿大師，他精通術數，相傳可以憑風聲、風向，去判斷吉凶禍福，更準確地推算自己歸天之期。

這套算命方法是將出生的陰曆加起來便可以，例如今天是壬寅年二月初六，午時生人，在章節上壬寅年是九錢、二月是七錢、初六是一両五錢、午時是一両，四個數字加起上來，便是四両一錢，用這個數目去配對，就可以得出我們在「稱骨歌」裏的命運評價：

「此名推來是不同 為人能幹異凡庸 早年還有逍遙福 不比前時運未通」

在稱骨歌裏，最輕是二両二，最重是七両一，書中顯示骨太輕都不是好命，尤其在三両五以下更為坎坷，被形容一生也沒有大作為，欠缺福份。但其實大家也不用擔心，筆者用其他的學術去查看，發覺縱使骨輕的命格，在另一命盤上，也會有很好的際遇與發展。

相反，骨重的，被譽為是貴命，但相信不論骨重或骨輕，也要經過付出、辛勤及努力，才會有相關的回報與收穫。