女神爭做一姐︱迪麗熱巴貼地開工　勢贏劉亦菲

內地兩大女神劉亦菲及迪麗熱巴近日分別進組拍劇，劉亦菲獻出「第一次」，可惜未開工口碑已輸熱巴幾條街。而熱巴出動紅白藍尼龍袋裝行李，隨即成為網民熱話，大讚她貼地可愛。

當本港影視圈因疫情險峻而幾近停擺之際，內地娛樂圈隨着新春假期結束而全面復工，不少大劇紛紛投入生產，劉亦菲與迪麗熱巴分別進組，劇壇一姐之爭漸趨白熱化。劉亦菲被發現現身雲南大理，將夥拍小生李現，投入演出其首部時裝劇《去有風的地方》。這部田園風治愈劇講述她因好友去世而人生跌落低谷，獨自前往大理雲苗村「養病」，卻遇上回鄉創業的李現，2人合力為當地旅遊業出力期間暗生情愫。

李現博新劇翻身

《去》劇幕後班底強勁，可是劉亦菲拍劇的號召力遠遜於拍電影，有「劇壇毒藥」之稱的她被網民拿去與熱巴比較，認為後者「跑贏幾條街」。而李現3年前的《親愛的．熱愛的》創下佳績後卻無以為繼，不少粉絲都期望他能夠憑此劇翻身。

至於剛現身成都向《公訴精英》劇組報到的熱巴，挾去年《你是我的榮耀》餘威，新劇由籌拍開始已被炒熱，至於男一誰屬至今依然成謎，近日盛傳是劉燁、韓東君與張藝興之爭。日前熱巴穿大褸、戴帽子及黑色口罩的打扮現身劇組安排的住處，身後有工作人員幫手推着大批行李，「最亮眼」是被粉絲拍得她出動紅白藍尼龍袋當行李箱，十分樸素。

紅白藍袋成熱話

相關相片在網絡瘋傳後，「迪麗熱巴進組用蛇皮袋裝行李」頓時成網民熱話，數小時間討論量已超過3億，粉絲們認為她夠貼地，與平日公開亮相時的冷艷形象大相逕庭。有眼利網民翻出其舊照，指熱巴早已試過背紅白藍去逛街。