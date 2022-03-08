「奴才」呻苦︱朱智賢驚見愛犬休克　嚇到半死

「奴才」們近日為愛貓、愛犬費盡心神，朱智賢的愛犬Donut患有心臟病，昨日忽然出現休克情況，由於現時連獸醫都很難預約，故她折騰了一天，非常憂心。

現時新冠肺炎肆虐，市民為自己撲糧之外，不少愛犬、愛貓的「奴才」都甚為苦惱，皆因市面連貓糧、狗糧都缺貨，遇到「主子」身體不適，心情更是擔憂煩惱。無綫藝人朱智賢（朱朱）的愛犬Donut快將15歲，與朱朱度過不少重要時刻，視牠如心肝寶貝。之前Donut患了心臟病，朱朱相當擔心，不時提心吊膽。昨日她於社交平台Po出Donut的照片，並留言：「打完針真係好攰好攰，但係媽媽真係驚你有事，今晚好難瞓得着，我仲執定衫，有乜事即刻出門，帶你睇醫生，Touch Wood。」

朱朱昨日（7日）受訪時坦言Donut出現休克狀態，嚇到她半死：「佢年紀大，2、3年前開始有心臟病，要Keep住食藥，佢一唔舒服我就好驚，因為有心臟病隨時都會走。」說到現時連獸醫都很難約時，她說：「好難Book，啲心臟專科又爆晒，最快要4月先有得睇，今日去睇開個醫生度睇，估計佢係肺壓高，都係心臟病影響，照過見到個心都腫晒，要盡快去專科度再睇吓先得。」

唐詩詠儲定貓糧

至於湯洛雯家中有2隻貓貓，分別2個月及1歲，之前她於社交平台問大家現時帶貓貓去獸醫做絕育是否安全，會否有可能感染新冠肺炎？她表示原本這兩個月是貓仔絕育期，如不做絕育，怕貓女會懷孕，但帶牠去又怕會受感染。她昨日受訪時說：「依家可能會推遲做，好多朋友同我講話唔係咁急就遲啲先，呢排都要睇緊啲，有時會分開佢哋。」

很多「貓奴」近日連貓砂、貓糧都撲不到，家中有2隻愛貓「蛋蛋」、「銀仔」的唐詩詠，坦言一早已為牠們儲糧：「米我都未買，就已經去買貓糧畀佢哋，之前已買定半年嘅貓糧，因為佢哋比我更重要。」