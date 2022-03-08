東方日報C1：李亞鵬再做老竇　陪巨肚女友產檢

現年50歲、樂壇天后王菲前夫李亞鵬，梅開二度再做父親！被傳再婚的他日前親陪31歲內地模特兒女友海哈金喜做產檢，身穿羽絨大褸的女方更是巨肚藏不住。正當外間以為李亞鵬有愛女李嫣萬事足，會「清零」不再生育，原來他拍拖不設防，有心有力！

內地男星李亞鵬憑內地劇《笑傲江湖》及《將愛情進行到底》等成為一代偶像小生，因與不少女神拍拖傳緋聞，被封為「女神收割機」 最為人津津樂道是兩大「鵬女郎」周迅及瞿穎爆出爭仔事件！已逐漸退下火線轉型從商的李亞鵬，2005年迎娶天后王菲後，小生光環被壓下，換上是「天后背後的男人」，常被指女尊男卑，2013年王菲以16字：「這一世，夫妻緣盡於此，我還好，你也保重」來交代夫妻情8年止步。

撐枱腳 胃口勁好

回復單身的李亞鵬多年來主力照顧女兒李嫣及經營生意，雖然去年被爆因投資的雪山文苑發生合約糾紛，經審理後敗訴，需向債主支付5,000萬人民幣（約6,182萬港元），當時更流出疑似他求饒錄音：「我已走投無路！」但絲毫不損其「心花放」的心情，皆因拍拖不設訪的他再做父親，其年輕19歲的女友海哈金喜佗「虎B」，至少懷孕4個月以上，李嫣將升呢做姐姐！

昨日有內地媒體爆料，日前拍得李亞鵬陪海哈金喜到醫院做產檢，當時女方雖然穿羽絨長褸，但掩不住巨肚，觀其四肢及面龐卻未有走樣，正宗「肥肚唔肥人」。她緊隨李亞鵬及助手離開醫院時步履蹣跚，但心情不俗，有說有笑。完成產檢後，他們到新疆麵館用餐，明顯女方是投其所好，因李亞鵬是新疆人，兩人胃口跟心情一樣好，點了一大碗麵，一口氣全清。飯後未有驅車離開返家，反而在附近街道閒逛，女方全程挽着男友手臂散步。爆出再做父親的消息後，網民笑指李亞鵬女人緣旺，雖然債務纏身，但仍有精力造人。

見家長 默認結婚

前年李亞鵬公開認愛海哈金喜後，關係穩定，並迅即進入談婚論嫁的階段，曾傳他陪女方返家鄉四川涼山，他拜見準外父外母時，入鄉隨俗當眾跪叩。而海哈金喜跟李嫣的關係也不錯，常被發現一家三口聚餐外，有傳因她行事低調及性格溫純，深得李媽媽認同及歡心。拍拖兩年來，喜訊傳不停，曾有網民留言直問：「聽說你要結婚了！」李亞鵬親自回覆默認：「別嚷嚷了，看見了！」今年1月網上瘋傳多張他們的婚照，見女方身穿婚紗，而李亞鵬則戴婚戒。現年32歲的海哈金喜初中畢業後，由四川轉到北京繼續學業，21歲時參加「第61屆世界小姐中國區總決賽」，毫無舞台經驗的她以大冷門姿態，雙料贏得中國區總冠軍及「最上鏡小姐」！身形高挑的她除了是模特兒，亦參演過孫儷主演的劇集《那年花開月正圓》。

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