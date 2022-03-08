肖戰王一博不和　約食飯唔肯現身

內地超人氣男神肖戰、王一博喺3年前因合拍BL古裝劇《陳情令》而星路大開，近日內地網傳《陳》劇組聚餐，肖戰、導演及主創團隊都現身，唯獨不見另一男主角王一博，唔少網友猜測因為佢哋早已不和，但之後又傳出另一個版本，就話其實佢哋仲好好朋友，只係因為內地施禁耽改劇（BL劇）政策，為免聚餐時被人見到，可能又觸動到有關方面嘅神經，所以都係唔一齊好過。

嗰日肖戰見《陳》劇導演、工作人員咁啱都係橫店各自開工，所以就「吹雞」話食飯敍舊，只係奇怪點解都身處橫店嘅王一博就冇影，之後「王不見肖」嘅傳聞就揚開晒，尤其兩派粉絲最多意見，互片得好犀利，肖戰粉絲怒轟：「別硬扯王一博！肖戰跟之前合作愉快的劇組聚餐而已」、「仔細想想，就算要避嫌，導演完全可以跟肖戰吃完飯，再找王一博吃一頓，可是為甚麼沒有跟王一博吃飯的消息呢？」王一博粉絲還拖：「心疼王一博，他就是工具人！從《陳情令》開播被踩到現在」及「王一博說甚麼做甚麼都錯。」

其實兩位人氣王自從合拍《陳》劇後成日約埋一齊打機，家陣「這麼近那麼遠」真係令人唏噓。不過都有網友估佢哋就因為避嫌先唔聚頭：「感覺不是翻臉不合，是為了躲避禁耽美令」、「肖戰、王一博怕同框，如果被貼耽美標籤就完了。」唔止唔可以同框，有心水清粉絲仲發現肖戰出席直播代言活動時，枱上明明有綠、黃兩色玫瑰，但開播後，啲玫瑰就唔同咗色，啲網友就懷疑「黃跟綠是王一博的應援色，黃色是他的獅子座代表色，綠色是他最愛的顏色。」