驚爆︱離婚4個月　大S閃嫁前韓流天王

台灣女星徐熙媛（大S）上年11月22日宣布同汪小菲離婚，單身近4個月嘅大S過住「歸隱」嘅生活，並透過身邊人對外表示佢留守台灣照顧兩位小朋友，就連汪小菲傳出同內地女星張穎穎十指緊扣、穿情侶裝嘅緋聞，佢都封口唔Comment，原來大S自己都已經搵到第二春，同52歲韓國神級組合酷龍（Clon）成員具俊燁（DJ KOO）再婚，結出愛情果實！

貴為韓流天王嘅具俊燁，今日（8日）於社交網發文，宣布自己同大S再續22年前錯過嘅愛情，更主動提出結婚，並得到大S首肯：「聽到她離婚的消息，我找到了20多年前的那個號碼，聯聚了她。幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來。已經錯過太久的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了」唔夠一小時，大S亦喺個人社交網確認婚事，以「歐巴（Oppa）」冧稱老公，並留言：「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝一切讓我一步一步走到現在的所有。」

據知二人已經喺韓國完成結婚登記，具俊燁好快就會飛到台灣同大S會面並喺台灣亦登記結婚。據悉，具俊燁比任何人都了解大S，並欣賞佢堅強嘅內心，知道佢離婚後立刻同佢聯繫，時隔多年感情依舊同當年一樣強烈，兩人互許終生，並登記結婚，但因為疫情並沒有舉辦婚宴。

具俊燁接受韓媒《TV DAILY》訪問分享做人夫嘅喜悅，佢表示偶然聽到大S離婚，鼓起勇氣打電話問候：「我很忐忑不安，她接起電話非常開心，聽到聲音彷彿回到20年前。我們就這樣通了幾個月的電話，非常想見面，但礙於新冠肺炎疫情，不是家屬沒辦法進到台灣，我只能乾焦急。」

具俊燁仲話係佢主動提出婚事，兩人更Skip過交往時間，直接走入結婚路：「所以我先鼓起勇氣，提出『再更遲之前我們成為家人好嗎』，這樣我們就能見到彼此，她（大S）也非常爽快說好。我們已經非常了解對方，不需要再花時間交往，因此不久前決定結婚，也完成了結婚登記。」又透露同大S結婚嘅契機係因為疫情所擾，希望升呢做家人後盡快見面。

其實早喺2000年，二人就已經傳過緋聞，早前具俊燁參演綜藝節目時，曾自爆與大S曾秘密交往一年，當年佢受邀演出蘇慧倫演唱會，喺慶功宴見到大S就一見鐘情，女方對佢展開追求，佢坦言當時一見到就覺得大S太靚女：「我不討厭，所以就交往了。」大S當年除主動接機，又親自帶佢遊台灣，但因為男方當年知名度太高，二人一定要喬裝先出得門，後來因為公司禁止戀愛，兩人先不得不分道揚鑣，點知佢等咗大S足足22年，終於抱得美人歸。

而現年52歲嘅具俊燁，係二人Rap組合酷龍成員，於1996年出道，而台灣歌手徐懷鈺亦曾翻唱組合的其中一曲，帶挈酷龍走紅台灣。不過，酷龍另一成員姜元來於2000年發生交通意外，導致下半身癱瘓，令組合被迫解散。具俊燁於2003年推出首張個人專輯《KooJunYup》，2008年先改名DJ KOO進軍DJ界。