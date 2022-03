IB攻略：生物科專家教路　5步追回網課進度

自從一月底教育局宣布暫停面授課堂起,陸續有不少同學向筆者反映追不上學校的教學進度,測驗又接踵而來,非常擔心。因此筆者請來 HKExcel 教育中心的資深 IB 生物化學科專家 Karina,和同學分享如何一步步追回生物科的網課進度。

第一步:睇 Syllabus Statment

“Biology Guide”內清晰列出每個課題同學們需要知道的知識點,主要分為Understanding, Application & Skills and Guidance 三部分。先清楚該課題的要求到底是甚麼,溫起書來自然事半功倍。

例如:Topic 2.8 Cell Respiration 內寫到 “Details of the metabolic pathways of cell respiration are not needed but the substrates and final waste products should be known.”

同學們溫習時只要專注在呼吸作用的 Substrates 和 Products,不需要過多糾結理解當中的途徑。

第二步:重溫網課

打開上網課時老師用來講解的資料或課本,跟着“Syllabus Statement”內的每一項要求,慢慢地逐一擊破。

第三步:做選擇題

大部分課題,同學們只需做大約20條的選擇題,就能掌握到該課題內的知識點會以甚麼形式在考試中出現。這能夠助同學在短時間內判斷自己對該課題的理解是否充足。如果途中發現某個概念仍未了解清楚,就要回到第二步。

第四步:做長題目

同學們可以用列點的方式作答以節省時間,完成後把自己的答案和標準答案比較,看看自己是否能夠寫出所需的重點字眼。

第五步:寫筆記

從選擇題和長題目中,找出該課題的重點,然後用自己文字寫出來,以不超過一版為佳,務求在測驗時能夠透過該筆記迅速回憶起該課題的重點。

最後,同學們可以與同讀生物科的同學組成 Study Group,遇上不明白的地方就互相討論,空閒時更可以互相提問課題內容,以測試大家對該課題的理解,共同進步。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人,教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生,英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣