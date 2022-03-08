IB攻略：生物科專家教路　5步追回網課進度

自從一月底教育局宣布暫停面授課堂起，陸續有不少同學向筆者反映追不上學校的教學進度，測驗又接踵而來，非常擔心。因此筆者請來 HKExcel 教育中心的資深 IB 生物化學科專家 Karina，和同學分享如何一步步追回生物科的網課進度。

第一步：睇 Syllabus Statment

“Biology Guide”內清晰列出每個課題同學們需要知道的知識點，主要分為Understanding, Application & Skills and Guidance 三部分。先清楚該課題的要求到底是甚麼，溫起書來自然事半功倍。

例如：Topic 2.8 Cell Respiration 內寫到 “Details of the metabolic pathways of cell respiration are not needed but the substrates and final waste products should be known.”

同學們溫習時只要專注在呼吸作用的 Substrates 和 Products，不需要過多糾結理解當中的途徑。

第二步：重溫網課

打開上網課時老師用來講解的資料或課本，跟着“Syllabus Statement”內的每一項要求，慢慢地逐一擊破。

第三步：做選擇題

大部分課題，同學們只需做大約20條的選擇題，就能掌握到該課題內的知識點會以甚麼形式在考試中出現。這能夠助同學在短時間內判斷自己對該課題的理解是否充足。如果途中發現某個概念仍未了解清楚，就要回到第二步。

第四步：做長題目

同學們可以用列點的方式作答以節省時間，完成後把自己的答案和標準答案比較，看看自己是否能夠寫出所需的重點字眼。

第五步：寫筆記

從選擇題和長題目中，找出該課題的重點，然後用自己文字寫出來，以不超過一版為佳，務求在測驗時能夠透過該筆記迅速回憶起該課題的重點。

最後，同學們可以與同讀生物科的同學組成 Study Group，遇上不明白的地方就互相討論，空閒時更可以互相提問課題內容，以測試大家對該課題的理解，共同進步。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣