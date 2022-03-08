任家萱再投第二春　原來男友有呢樣優點

台灣女子天團S.H.E成員任家萱（Seina）與前夫張承中離婚後6年，日前終於公開有新戀情，與年輕7歲的圈外人SYU打得火熱，並發文晒愛表示「我的春天也來了」。其實2人已經秘戀半年，有消息指據新歡SYU是33歲的獅子座男生，2人是透過相親認識，但初期因各自忙著因故曾暫緩聯絡，直到男方開始關心女方的生活時候，才逐步開始交往。

有傳Selina跟SYU交往時曾擔心自己被愛情蒙蔽，曾帶著男方與給隊友兼閨蜜Ella、Hebe過目作鑑定，甚至連前夫都見過一次甚至阿中都見過一次，大家對他的評價不錯，指他雖然年輕7歲，但個性懂事也很老實，去年12月Selina到內地工作，他亦堅持陪行方便照顧，令Selina因此可以全心投入工作，窩心行徑功打動了她，在公在私都感到充實。如今雖然已大方認愛，但Selina仍希望保護男友身份，故身邊好友均隻字不提。

其實Selina充滿少女情懷，去年11月她曾在節目上被主持人要求二選一，「如果老天爺要剝奪一件事，不能戀愛或是不能唱歌？」，她選擇保留愛情，「不能戀愛，讓我去死好了」，證明她當時已經再度相信愛情。