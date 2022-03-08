大S農曆年前已嫁人　夾埋小S瞞媽咪

台灣女星徐熙媛（大S）驚爆再婚，同前韓國天王具俊曄（DJ KOO）喺韓國領證結婚，消息震撼中港台，「大S和具俊曄結婚」話題出咗一個鐘即登熱搜，閱讀量更高達3.4億！有消息指，大S事前一直冇同家人透露佢同具俊曄復合，有傳二人喺今年農曆過年前喺韓國辦理登記，根據韓國相關規定，大S唔使親自去韓國進行現場登記，所以兩人係通過文件往來完成結婚登記手續。而佢就一直忍到尋晚（7日），先同徐媽媽講，全家人都好震驚，有指徐媽媽一聽此事即刻生氣發火，立即開罵，但畢竟係自己個女，惟有勉強接受，小S則為家姐送上祝福。

不過有台媒就發現，原來早喺上月《小姐不熙娣》記者會中，小S透露大S離婚後「回春」狀態極佳，形容姊姊在家即便大素顏，皮膚狀況仍好到白皙透亮，讓她相當羨慕。當佢被追問同家姐感情現況，小S就忽然當場語塞兼封口，呆足3秒後先表示稱怕被家姐鬧佢「蹭熱度」：「我不敢再多聊，怕她罵，她會說你一定要蹭我熱度嗎？」一字一句相當小心，明顯當時佢已經知道家姐嘅新戀情，想盡力掩飾，依家睇番反而更顯欲蓋彌彰。

而具俊曄曾喺韓國節目《黃金漁場》回味同大S嘅一段情，佢透露兩人拍拖1年，大S為佢喺腳踝紋上「九」紋身，佢笑住解釋：「九和我的姓氏『具』同音，她不懂韓文，才會弄錯。」