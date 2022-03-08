精打細算　外賣優惠多多

這幾日每逢去超市，除了大排長龍，貨架又空空如也，想自煮都有難度，倒不如疊埋心水叫外賣或外送。無論是主食、輕食或飲，甚至調味料、即食美點等通通都有得揀，店家還提供不同優惠吸客，精打細算的你不妨慢慢揀到啱。

全線7折

做到攰想輕輕鬆鬆吃個午餐或下午茶，再來一杯咖啡，這個基本要求不難達到。香港精品咖啡品牌The Coffee Academïcs 早前推出全新外賣自取及直送服務「TCA+ Delivers」 ，當中有多款套餐、單點菜式和飲品選擇，如2人、4人或6人份的「The Signature」 套餐，就有喇沙椰香鮮蝦意粉、波士頓龍蝦包、藍蟹肉牛油果沙律等，套餐還可以選擇咖啡或茶湯等飲品。單點菜式則有學研特色早餐、牛油果雞肉蛋白多士、太陽蛋煙肉班戟、西西里蟹肉意粉等，另外還有下午茶和甜品選擇。最新推出的家用保溫咖啡盒，可選擇黑咖啡、白咖啡、朱古力或茗茶，1盒約有12至14杯，簡單方便。在這個3月，客人經指定外賣短訊熱線落單，享全線精品咖啡丶美食及零售商品7折優惠，消費滿指定價錢享免費美食送遞服務。（可即日選購）

拉麵9折

一碗熱騰騰的拉碗，暖胃暖身。來自東京的拉麵店「丸め背脂煮干」 近日推出全新的海老辛醬背脂煮干拉麵和海老辛醬背脂煮干沾麵 ，湯底用豚骨、豬背脂和指定日本醬油等材炓熬煮，再加用日本蝦頭炒香的秘製辛醬，甘香辛口。因應疫情近日推出外賣自取，每日下午4時至8點，外賣自取更有9折優惠。（可即日選購）

火鍋半價

想吃火鍋又不想到街市迫，可以一次過柯打外送。尖沙咀台北‧寬巷子早前已推過外賣優惠，近日再於指定項目推出抗疫超抵價5折優惠，無論是玫瑰松阪、墨條牛軋、菠菠糖及香港限定鳳梨酥等都半價。另外有2款新出的火鍋套餐，溫馨二人套餐內可選元珠小染或東方美人湯底、玫瑰枝香澳洲和牛舌、墨條牛軋（基本款）、枝仔冰（基本款）、鳳梨酥（基本款）、巷子水餃王及迷你花團錦簇。經典四人套餐有紅白鴛鴦鍋、手握壽司滑盛合、手工蛋餃、黑毛肚、滷香鴨舌、手工麵外，還加送粉盒花園，2款套餐外賣自取的話，都差不多是半價優惠。（可即日選購）

自家平台

大部分食肆都有和外送平台合作，不過每間的條款不一，價錢又可能有差別，有時不如從何入手。Flash Coffee剛和pandago合作推出自家平台外送服務，現時於指定分店推行，客人登入後以品牌應用程序和選用外送服務，可以用優惠價格享用餐點和咖啡。由現時至3月27日，於應用程式消費滿指定價錢的客人，可享免費自家平台外送服務。而且會員每次消費可儲積分，享用不同優惠。 （可即日訂購）

買主食送果汁

就算買外賣，有些人都堅持最緊要健康。德國健康食品品牌dean&david 早前落戶香港，提供多款純素、素食菜式，當中包括全植鷹嘴豆丸碗、全植咖喱扁豆飯，以法國山羊芝士、提子、三色甜椒、核桃和蜂蜜芥末醬打造的巴黎風情沙律、各類烤蔬菜的佛陀碗等。肉類和海鮮菜式則有輕盈牛肉沙律、雞胸肉牛油果三文治等，甜品有雜莓奇亞籽布甸和杧果椰香米布甸等。因應新開業，在這個3月消貴滿指定金額可免運費，由現時至3月31日，選購任何主食，免費獲贈鮮榨果汁1杯。（可即日選購）

泰菜外賣自取85折

喜歡食泰菜的對水門雞飯絕不陌生，事關招牌雞飯及多款泰菜均是不少巴絲打的心頭好，品牌外賣自取全日85折優惠外，最近更推出大大份的重量級盤裝食品（需3天前預訂），有全隻水門雞加整支「水門雞飯醬」、香口的胡椒單骨雞翼、惹味十足的沙嗲雞肉或豬肉串，又有馬拉盞炒西蘭花魷魚鬚、泰式鳳尾蝦炒金邊粉，還有泰國經典甜品椰汁杧果糯米飯等，選擇多多，仲夠晒一家人分享添！一個人又點算？有全新推出的一人份「手切吊龍拌泰式火鍋」套餐，湯底是冬陰功湯底（可轉清雞湯），包手切吊龍、泰式豬肉丸和牛丸、魚蛋和魚片、粉絲及生菜等，還可追加手切吊龍、鳳尾蝦、黑毛豬梅肉片等。店家還細心地提供租借爐具及湯煲（需付按金並在3天內清潔妥當後歸還）和付費Gas添！

丼物限時優惠

日式丼丼素來有一定捧場客，主打日式丼飯的日式丼物專家丼丼屋（DONDONYA）推出經特選外賣速遞平台惠顧外賣送餐，任何消費均可獲全單8折優惠；即日起逢星期一至五更可以優惠價享用精選丼物，更免費獲贈果茶一杯添呢！特惠丼物款式唔少，有吉列雞扒烏冬、唐揚雞親子丼、滑蛋吉列蠔丼、滑蛋牛肉丼。此外，品牌由即日起至4月5日期間、推出全新限定「炙燒芝士豚丼」，以三重芝士作主打，濃郁醇厚的芝士香味與北海道豚肉配以秘製醬汁，芝士控又點可以錯過呢？

長崎美食

除了即買即食，糧油雜貨亦是大家搶攻的項目之一。專售日本美食雜貨的K52 Kourmet，近日推出多款新到港的長崎縣出品，當中包括適用於沙律和餃子的柚子醋、用作涼拌或拌麵的芝麻醬、鹹香的飛魚湯底。另外有五島手延烏冬，即食豬軟骨粥、雞肉栗子粥和燜豬手等選擇，這個3月，客人如消費滿指定價錢，可獲送無酒精甘酒1瓶。（1日前預訂）