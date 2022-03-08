靠視像通話拍拖兼結婚　大S具俊曄聽日終於見面

台灣藝人徐熙媛（大S）第二度結婚，宣布閃嫁前韓國天王具俊曄（DJ KOO），二人重燃昔日愛火近4個月，一直飽受Long Distance之苦，具俊曄自爆一直都好想飛台灣搵嬌妻，無奈疫情下唔係家人嘅話就冇得入境，因而同大S未見面已登記結婚。今日（8日）具俊曄除咗宣布娶老婆外，更親證聽日就會飛去台灣！

南韓媒體《star1》電話訪問到具俊曄，具俊曄直認：「我們已經在韓國登記結婚，明日（9日）早上我將搭飛機前往台灣，要去見20年沒見的她。在台灣酒店進行10天隔離之後，就會和大S的家人們見面，並和兩個孩子相處、熟悉，計劃在台灣待兩個月，之後再和大S一起回到南韓。」佢仲透過訪問公開告白：「她是我的初戀，也會是我最後一個戀情！」

具俊曄續指至今不婚嘅原因，係因為未遇到比大S更好嘅人：「我沒有遇到比她好的人，也許『熙媛是一位很不錯的女生』，這樣的回憶與記憶一直留在我心底。」礙於疫情兩人無法見面，呢段期間一直都係用視訊維持感情：「很久以前還是筆友的時候，我就有問她要不要結婚，但現在，我也都50歲了，剩下不多時間談戀愛了，所以就像孩子般闖禍了。」

具俊曄受訪時表示，舊年冬天聽到大S離婚消息後，心情好奇怪，於是以問候嘅心情打通20年前留低嘅電話Number，聽到大S把聲，又重新燃起佢心入面對大S嘅愛意：「這幾個月，我們都用視像電話聯繫，覺得熙媛對我來說很重要，在我內心深處，她一直都是溫暖又美好的人。」於是具俊曄不斷提出「結婚」，最後大S終於都同意。

對於具俊曄指會帶大S返韓國，台媒聯絡徐媽媽，佢就斬釘截鐵話冇可能：「不會啦！不可能，講歸講，熙媛不會做出這麼瘋狂誇張的事，那小孩誰照顧？就看老娘到時候爽不爽，想不想跟他見面，到時候再說。」睇嚟具俊曄未見外母都已經有火藥味，徐媽媽仲話佢尋日一聽到消息就要即刻啪降血壓藥定驚，又揚言：「這位韓國人我不認識，她也沒跟我講要結婚，當初她跟小菲（大S前夫汪小菲）結婚也沒跟我講，當時我連小菲的面都沒見過，這次情況一模一樣。我當然希望女兒能幸福，她年紀大了，還是要有個伴，但現在這個狀況，我真的無言。」