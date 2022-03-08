Thundertruck有對翼唔通識飛？

齋睇Thundertruck外形，有四個轆又有一對翼，莫非它是會飛的太空登陸車？非也非也，它其實是一輛多功能電動4×4越野車，最特別是可按車主喜好變形成6×6卡車。至於車頂一對翼則是一對太陽能裝置，打開即可吸收陽光，並將光能轉化為電能為車載鋰離子電池組充電。

這輛造型酷似太空登陸車的Thundertruck，是美國Wolfgang L.A.新設計的電動概念車。此車可說是專為「外向型」車迷而設，採用越野4×4為基礎，車長逾5.2米，車闊和車高分別逾2.2米和2米，並擁有368mm車身離地距，以及分別達48度和82度的接近角及離去角。由於車身頗高，設計團隊在車身兩側，特設電動升降門邊踏板以便上落；並於車尾設置伸縮樓梯及斜板，方便從後進出及提存隨行單車等裝備。同時考慮到「外向型」車迷在旅途中煮食的需要，車側配設側拉滑動式儲物櫃組，可放置煮食用具和小雪櫃等。

廠方特別為此車設計了一系列外裝配備，供車主自由配搭。除了車頂架外，還有可摺疊收藏太陽能「蝠翼」軟篷、露營帳篷等，最特別是TT Range Extender可將4×4變成車長逾6.2米6×6。當在4×4形態時，車載的純電動力系統由一對前後軸電馬達及180kWh電池組成，最大馬力達800hp，峰值扭力約1,084Nm，續航力640km+。若變成6×6形態後，可額外多配上120kWh電池組，令電池總容量達到300kWh，最大馬力及峰值扭力分別提升至940hp及約1,626Nm，而續航力亦提升至900km+。

規格表

車型：4×4或6×6

鋰電池：180kWh（4×4）、300kWh（6×6）

動力配置：前後軸電馬達

最大馬力：800hp（4×4）、940hp（6×6）

最大扭力：約1,084Nm（4×4）；約1,626Nm（6×6）

續航里程：640km+（4×4）、900km+（6×6）

車重：約2,776kg

車身體積：5,258×2,210×2,032mm（長×闊×高）