郭政鴻爆拍劇趣事　跟羅子溢鬥忍笑

近年北上發展的藝人郭政鴻，最近在人氣劇集《家族榮耀》中飾演富家子弟馬耀宗，戲中，他扮演一名好好先生，性格老實甚至帶點懦弱，郭政鴻謂：「等了這麼多年，終於等到馬耀宗這個角色。由於有武打動作底子，所以自己一直都是拍動作戲或演反派居多，好開心今次的新嘗試能得到觀眾稱讚！可能因為這個角色和我現實的身份有點相似，大家都是育有兩個女兒的爸爸，又要同時兼顧事業與家庭，所以比較容易拿捏這角色的心態。」

在剛剛播出的一集中，飾演政鴻太太的熊黛林因被楊茜堯「使橫手」揭發其醜事，面對眾家人的指摘，頓時情緒崩潰。戲內氣氛緊張，但原來戲外有一件小趣事：「那場戲都算是自己從影以來，一場最深刻的戲，因為心情猶如天堂與地獄的差別！當看見太太因醜事曝光而被眾人指摘時，作為她丈夫的我，本應情緒同樣激動。期間Manna姐（陳曼娜） 想大聲怒罵熊黛林，怎料她一時口快，把熊黛林在劇中的名字『葉彩薇』呼喝成『葉子楣』，聽見那刻我真的反應不過來！那種感覺就像坐過山車一樣。演那場戲時自己的情緒都已經非常高漲，怎料突然聽見一個笑話，但又不能笑出來，自己的臉部肌肉真的不懂如何反應！」政鴻還說導演一喊cut, 他和羅子溢即「笑到流眼淚」，他謂：「所以這場加入了『笑話』的崩潰戲，除了考驗熊黛林之外，亦考驗了我們其他同場演員的演技！」

政鴻目前在香港拍攝網劇《叠影狙擊》，不過受疫情影響，他暫時不用每天開工，可以享受一下天倫之樂。