豐儉由人！億萬像素手機有乜揀？

手機鏡頭由百萬跳至千萬像素用了不時間，但之後卻發展神速，近年2,000萬、5,000萬、6,400萬像素接踵而來，部分更坐擁1億萬像素鏡頭，令裁切空間、二次構圖彈性、畫面細緻度均得到提升，今次就同大家介紹幾部，定位各異豐儉由人！

最新抵港

POCO手機出名「抵食夾大件」，新作X4 Pro 5G是品牌首款配備1.08億萬像素鏡頭的智能手機，同時內置1/1.52吋大型感光元件、9合1像素合併技術及雙原生ISO技術，能產生更明亮的亮部與更深沉的暗部。3鏡頭組合還包括800萬像素超廣角及200萬像素微距相機，前置鏡頭也有1,600萬像素，全部數字均媲美旗艦級手機。

X4 Pro 5G擁有6.67吋FHD+ AMOLED開孔屏幕，支援電競級120Hz刷新率及360Hz觸控取樣率，峰值亮度達1,200nits，更對應DCI-P3色域。處理器採用Qualcomm八核心的Snapdragon 695，提供6GB+128GB及8GB+256GB兩個容量版本，港版只賣後者，其他配置包括5,000mAh電池、67W快充、立體聲雙喇叭、雙卡槽等。

夜拍神器

Samsung Galaxy S22系列坐擁4鏡頭組合，分別是1.08億廣角、1,200像素超廣角及1,000萬像素雙遠攝鏡頭，並特設Nightography黑夜亮攝功能，透過2.4微米像素感應器捕捉更多光線和細節，昏暗下拍片更能減少58%震動，提升夜間影片的流暢度。針對專業級用家，它可以16bit的RAW格式保存相片，並可經Expert RAW程式進行ISO、快門等進階編輯，令後製相片更容易。

激平之選

全新Redmi Note 11S配備後置4鏡頭設計，當中1.08億萬像素主鏡頭採用1/1.52英吋Samsung HM2傳感器，支援9合1像素合併技術以及雙原生ISO，單像素大至2.1μm，進光更多，低光下也能捕捉捕捉高清影像。其他鏡頭仲有1,600萬像素前置、800萬像素超廣角、200萬像素微距及200萬像素深度傳感器，一系列拍攝功能包括夜間模式2.0、Vlog模式等。較可惜是此機只行到4G，網速有點落後。