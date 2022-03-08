Q：今年三十多歲，與前女朋友分手兩年。由初嘗禁果時，已非常介懷長度問題，垂軟時長約3吋，相信是正常，但到勃起至最亢奮時卻只有4吋多，當時女朋友知道我自卑，她曾說過填塞感可以滿足到她，但始終覺得她是在安慰我。每逢在網上討論區看見其他人談論個人長度，我邊看邊心虛，看色影片也會令我心裏涼了一截。雖然我也會告訴自己，別人說的長度可能有吹噓成分，影片是創作來的，但說到底就是自己不夠長，這是不變的事實，近來遇到心儀的對象，又再介懷起來了。想問陰莖長度有沒有標準？通常要有多長才能令女性滿足？

自卑男子

A：每位男性因受家族遺傳和後天成長等因素所影響，陰莖形態和長短大小有着差異乃必然之事。 關於陰莖尺碼，有的是統計數據，卻沒有標準可言。2022年最新出爐的全球數據，詳列於全球數據網站worlddata.info」中的「陰莖尺碼的國際比較」（International Penis Sizes Compared）課題中，列出了全球共88地區的數據，香港男性名列全球排名的尾6位，前於斯里蘭卡、菲律賓、台灣、緬甸及柬埔寨，香港男性的陰莖平均長度是11.19厘米，即長約4吋多。至於陰莖長度與男性身高之關聯，數據顯示兩者沒有必然關係，例如厄瓜多爾男性的陰莖平均 17.61 厘米為全球最長，他們的平均身高為1.67米，比起全球多數男性生得矮小。此項數據在結論中強調，數據純屬男性的「自我報告測量」。

男性希望了解個人尺碼，可參考一些較貼近國籍的數據。近十多年內，有其中一項統計研究較貼近反映華人男性的性機能發展狀況。其統計結果得出的數據為，華人男性的陰莖長度於疲軟狀態平均為7.3cm（正負1.14cm），陰莖長度於勃起狀態平均為11.76cm（正負0.89cm）。圓周方面，疲軟狀態平均為8.17cm（正負0.64cm），於勃起狀態平均為11.76cm（正負0.89cm）。

既然沒有標準尺寸數據，男性根本毋須過分執着於製造某些假想敵去跟自己「論劍」，不必要的比併和較量，只會造成困擾和壓力，貶損了個人的性自信，直接影響到性福。男性關注自身能否滿足伴侶，同時也應了解到，要使女性達致性高潮的感官層次，決非單靠長度。不少女性認為，充分的情趣、前戲、情慾挑逗和愛撫技巧，能在性愛過程中帶來最大的滿足，活塞運動並非首要，這與女性生理的性敏感帶分布有關。由此看來，閣下沒甚必要過於懊惱，嘗試重拾自信，好為未來戀情發展做好準備。

李偉儀