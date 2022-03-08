遇騙徒呃做「男二」　曹永廉：我覺得佢侮辱緊我智慧

網絡騙案頻生，電話騙案更是層出不窮，藝人曹永廉今日（8日）收到一名自稱是行內姓李的電影導演短訊，對方先聯絡其太太姜依蘭，又指是從其父姜大偉那邊得知電話，跟着便跟阿廉開始以短訊對話。期間，這位「李導演」表示有電影想找阿廉拍，預計6月開工，下月尾開始會試鏡，演員還會有谷德昭、黃一飛等，預了一個「男二」的角色給阿廉演。

這位騙徒說到似層層，但說到最後，他突然「出招」，更訛稱「孟達」個親人有腎病，急需錢治療，更跟阿廉說「肥谷」已轉100萬，但轉數快只能轉50萬，問阿廉可否轉50萬給醫生，聽到此時，向來話頭醒尾的阿廉己洞悉一切，更笑言：「我覺得佢侮辱緊我智慧。」阿廉又指對方跟他傳短訊的並不是李導演的電話，但之後對方於短訊傳給他及致電他的電話，電話顯示確實真的是李導的電話號碼，但打來時卻沒有聲音，於短訊辯稱之前打給其他人都沒有聲，之後就繼續以短訊跟阿廉傾談。

曹永廉坦言首次遇到這些騙徒，他接受東網訪問時謂：「其實一開頭傾都覺得有啲唔對路，我都係同佢閒話幾句，佢又同我傾檔期，我咪同佢講大約幾時，但都定唔實，我開始懷疑佢時係我有用語音同佢對話，但係佢都只係用文字同我對答，之後間唔中又傳兩條李導嘅語音，但就似係Cut出嚟，所以我都諗住同佢傾多兩句就唔理，點知佢仲叫我過50萬畀佢！我即刻知係假，之後我都搵到真正嘅李導演，打畀佢時佢都話好多人冒認緊佢。」