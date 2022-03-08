俗語話男人最怕入錯行，咁日本AV女優最怕咩呢？就係行錯路線喇！年過30仲要着水手裝扮學生妹，又或年紀輕輕扮演人妻，咪就係行錯路線囉！好似三宮椿咁柔情似水，飾演被百般玩弄嘅人妻就最為適合，行啱路線喇！

嫩白激凸

日本AV大廠S1嘅專屬女優陣容可以話粒粒皆星，有「神之乳」安齋拉拉，仲有AV界人氣王三上悠亞，容顏吸引，身材婀娜健美，近期嘅演技仲愈來愈出色，真係唔撐佢唔得！不過，好多AV迷要求甚高，覺得悠亞又靚女又好身材的確係唔錯，但就嫌佢嘅肌膚唔夠白淨。其實悠亞有位師妹唔單止五官標致又身材激凸，一身美肌仲相當嫩白，佢就係三宮椿喇！

今年23歲嘅佢喺2020年出道加盟S1，賣點有好多，包括小巧而婀娜嘅體態、透明感十足嘅美白肌膚，仲有胸前一對脹卜卜又堅挺嘅圓潤G奶，加埋22吋纖腰，體態凹凸有致，相信有唔少AV迷都同小弟一樣，覺得佢仲索過三上悠亞。

成功轉型

椿妹曾經喺一間西式糕餅店做製餅師，咁點解後來會下海拍AV呢？佢解釋話因為一次炮製大量聖誕蛋糕時，要砌好多士多啤梨裝飾，搞到佢患上筋腱炎，於是就辭職唔做喇。

2020年8月投身AV大廠S1，到今年1月就轉投另一間AV廠ATTACKERS發展。資深AV迷都應該知道呢間廠最叻拍人妻被玩弄嘅作品，而呢條路線就相當適合三宮椿發揮所長喇！佢效力S1時，經常被人彈佢表情唔夠肉緊，態度亦唔夠主動，而嚟到A廠拍戲，佢唔使做主動，因為多數都係由色狼男優對佢為所欲為，而佢扮演柔情又弱質嘅人妻角色，只要表現得欲拒還迎，激戰時瘋狂呻吟就已經足夠，令作品相當精彩，所以今次三宮椿可以話成功轉型！

Profile

年齡：23歲

身高：5呎

三圍：34G-22-32

三宮椿好鍾意展露自己一副驕人身材，所以從佢嘅社交網中就可以欣賞到好多性感自拍照，同時亦可以知道佢最新AV作品嘅消息。