正所謂「乳不巨，何以聚人心」，只有巨乳先至可以挑起男士嘅原始慾望！既然巨乳咁魅力強勁，梗係要睇吓呢班美國巨乳脫星點樣倒瀉壼奶，以奶會四仔迷啦！

乳香四溢

巨乳梗係純天然嘅最好，講到天然巨乳，就梗係要睇呢套由Digital Sin推出嘅《Naturally Busty #3》。作為以天然巨乳為賣點嘅系列最新登場作，一如既往搵嚟四仔界最著名嘅巨乳脫星演出，包括有Karlee Grey、Lana Rhoades、Blake Blossom等，單係睇呢個陣容就知乳香四溢兼奶味香濃。呢班脫星喺挑情階段一對巨乳呼之欲出，露晒波邊，視覺效果一流。到肢體交流嘅環節，佢哋更係盡情施展球技，同對手互有攻守，場面精彩絕倫，令人好想落場切磋一下。

以波會友

既然有對激凸胸器，又點可以浪費呢？喺呢套由HardX製作嘅《Hot Bodies #4》入面，一眾脫星以波會友，而且唔係純粹賣弄巨乳咁簡單，更會表演好多經典巨乳玩法，令人大開眼界。由Savannah Bond、Eliza Ibarra、Vanna Bardot及Lacy Lennon等四位人氣巨乳脫星演出，佢哋以天賦胸器，加上狂野唔錫身嘅表現，足已令四仔迷睇到興奮無比，配合埋經典嘅劇情，好似巨乳洗車、美體按摩、豐乳夾腸仔等玩法，試問四仔迷又點會唔雀躍？難怪Savannah Bond表示對呢套作品信心十足，認為絕對可以成為經典。

背夫偷食

巨乳同偷食呢兩個題材係四仔嘅王道，而呢套由Naughty America製作嘅《My Friend's Hot Mom #101》就有齊呢兩個元素，難怪長拍長有，已經推出到第101集啦！今次搵嚟Dee Williams、Katie Morgan、Richelle Ryan等多位人氣巨乳熟女脫星參演，為咗令作品有新鮮感，仲加入大量主觀鏡頭拍攝，令四仔迷睇得更加投入。故事講男主角去到朋友嘅屋企，卻發現對方原來有個豪放巨乳老婆，喺女方嘅挑逗下，男嘅派綠帽畀朋友，女嘅則背夫偷食，係咪齋聽都已經相當興奮呢？

碟評

巨乳嘅吸引力，相信唔使再多講，不過四仔迷嘅要求愈嚟愈高，齋玩巨乳係未夠嘅，故此唔少片廠都搞搞新意思，好似《Naturally Busty #3》就以天然巨乳為賣點，成功令作品成為片廠嘅人氣系列之一。《Hot Bodies #4》加入大量經典巨乳玩樂元素，絕對係橋唔怕舊，最緊要四仔迷睇得興奮又易入口。至於集巨乳同偷情元素嘅《My Friend's Hot Mom #101》，相信係唔少四仔迷嘅心頭好，尤其係一眾巨乳熟女嘅傾力演出，睇到人心跳加速。