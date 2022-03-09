「續集」嚟喇！張智霖孖楊茜堯再下一城

由型男張智霖（Chilam）及楊茜堯主演的劇集《家族榮耀》錄得收視佳績，令團隊加快步伐籌拍「續集」，計劃起用原班底再演繹另一個家族故事。而該劇將進入結局篇，沉溺在苦戀中的Chilam，與茜堯上演火辣床戲！

《家》劇繼早前於內地上架點擊「豐收」後，近日於無綫翡翠台推出，同樣錄得佳績，上周收視更達25.6點，拍得住一向高收的《愛．回家之開心速遞》（27點）及《東張西望》（27.6點），台前幕後可謂飲得杯落。日前播出的一集內，茜堯利用關鍵性視頻為自己洗白，將家族關係搞到滿城風雨，獲網民大讚「半分鐘多次變面」，演出精彩更勝當年勇奪視后的演出。

下周結局篇內，Chilam對已黑化的茜堯依然情深，二人多次於遊艇「蜜會」令場面火辣辣﹗Chilam雖知道自己「報錯仇」，但仍被茜堯的虛情假意一再動搖，直至最後依然對獄中的茜堯不離不棄，他對感情執着令不少觀眾一再動容。談到收視佳績，Chilam坦言：「梗係覺得鼓舞，希望團隊日後製作更加多好嘅劇情集。當下大家都咁緊張，但我哋都算提供到放鬆嘅時間畀觀眾朋友。」

據悉，總監製梁家樹恍如注了強心針，近日加速準備劇本，希望盡快以原班底「再下一城」，拍攝另一個家族題材劇集。Chilam坦言﹕「今次真係合作得好開心，如果檔期配合嘅話，我梗係願意再接拍啦。」茜堯與拍檔兼老公羅子溢聞訊亦大表興奮，後者笑說：「今次劇情同老婆嘅關係對立，希望下次合作可以變身戰友，唔使成日鬧交就好嘞！（你肯再放人？）冇問題，最緊要係劇本吸引，老婆又想演啫。」另外，郭政鴻日前受訪大爆拍攝趣時謂：「有場戲陳曼娜想怒罵熊黛林，但竟然衝口而出講錯，將『葉彩薇』講成『葉子楣』，全場爆笑！」