東方日報C1：失聯逾20年復合後未曾見面　大S閃電再婚嫁韓星舊愛

台灣女星徐熙媛（大S）去年11月離婚，前夫汪小菲隨即傳出與內地女星張穎穎撻着。大S亦不愁寂寞，原來秘密與韓星具俊曄重燃22年前的愛火，昨日更於失婚4個月後宣布再「閃婚」，消息震驚娛樂圈。不過，再次被女兒「瞞婚」的大S媽媽嬲到爆，說話句句有骨！

大S昨日（8日）與曾是韓流天王、現年52歲的韓星舊愛具俊曄（DJ KOO）突然宣布「閃婚」，兩人「夫唱婦隨」，先後在社交網報喜。具俊曄表示與大S再續20多年前錯過的愛情，主動提出結婚，並獲大S首肯：「聽到她離婚的消息，我找到了20多年前的那個號碼，聯繫了她。幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來。已經錯過太久的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了。」相隔1小時後，大S亦在社交網承認婚訊，並以韓文「Oppa」冧稱老公：「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝一切讓我一步一步走到現在的所有。」並向傳媒表示不會辦婚禮，亦不會再生BB。

先註冊後見面

具俊曄與大S於2000年曾秘密拍拖1年，當時因為公司反對戀情，由男方提出分手。逾20年後，他花了4個月時間，靠視像示愛，終抱得美人歸。他接受傳媒訪問時承認與大S復合後沒有正式見過面，就已在韓國登記結婚。雙方因疫情關係一直未能相見，但他透露今日會飛到台灣與大S「完婚」：「我們已經在韓國登記結婚，9日早上我將搭飛機前往台灣，要去見20年沒見的她。在台灣進行10天隔離後，會和大S家人們見面，並和兩個孩子相處，計劃在台灣待兩個月，之後再和大S一起回到南韓。」

具俊曄分享向初戀情人大S隔空求婚的經過：「台灣如果不是家人就不能入境，過去數月來，手機不離身，邊視訊邊跟大S表達熱烈愛意，常跟她說『我要跟你結婚』，一直求婚、一直求婚，最後（她）答應了。」他又稱一直未婚，是因為遇不到比大S更好的女人，指自己的初戀亦會是最後一段戀情，又笑指大S腳踝上的紋身是為他而刺上：「九和我的姓氏具同音，她不懂韓文，才會弄錯。」

再次瞞婚激嬲母親

再婚「先斬後奏」的大S，前晚向家人公布消息，有指與母親因此吵大鑊，至今仍在冷戰。兩度被女兒瞞婚的大S媽媽受訪時，被問到是否滿意新任女婿，她嬲爆表示：「這位韓國人我不認識，她也沒跟我講要結婚，當初她跟小菲結婚也沒跟我講，當時我連小菲的面都沒見過，這次情況一模一樣。我無話可說，我不知道，無所謂，不要問我，女兒開心就好，是她老公，又不是我老公。」

另外，徐熙娣（小S）向家姐送上祝福，但有指上月她在節目《小姐不熙娣》記者會上幾乎「洩密」，當時她被問到大S的感情狀況時，口啞啞表示：「我不敢再多聊，怕她罵。」字字小心的她相信當時已知道大S的新戀情，並且極力維護。

汪小菲聞「熙媛」即Cut線

與大S離婚後不久，汪小菲被爆火速搭上內地女星張穎穎，當時過住「歸隱」生活留守台灣照顧兩位小朋友的大S都有送祝福。今次輪到大S宣布再婚，汪小菲毫無表示，昨日（8日）當他在電話中聞「熙媛」2字時已即收線，而大S前奶奶張蘭的電話則長響沒有人接聽。

張蘭自去年6月大S單方面宣布離婚時，經常「咬住」對方唔放，不過一時一樣的她又話好掛住大S，但又試過暗寸有人令她的兒子「暖男逼成渣男」，直至前日她開直播時又再表示好掛住大S：「我也想念呢，不是叫想念，就是想想想。」當有網民問及兒子汪小菲的新戀情，張蘭強調：「沒有新（新抱），蘭姊只有一個（新抱）。」豈料事隔一日，大S宣布喜訊，未知張蘭知道後心情又如何？

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