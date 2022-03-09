為病患化身女神　鄭萃雯：要欣賞自己

港隊羽毛球運動員謝影雪、前新聞主播鄭萃雯（Karen）及舞台劇演員韋羅莎（Rosa）等，早前為非牟利病人互助組織，與銀屑病（俗稱牛皮癬）女病友及照顧者，一同拍攝藝術照特輯，以麵粉呈現銀屑病的徵狀，透過藝術手法展現不完美皮膚下的內在美，望加強大眾對銀屑病的關注。

謝影雪於拍攝當日認識了她的第一位銀屑病朋友Lisa，同是90後的兩人很快就打成一片，互灑麵粉時更樂在其中，謝影雪看到她們的合照時直言跟Lisa十分甜蜜合拍，更笑言怕對方男朋友會呷醋。她坦言從對方分享的經歷看見自己，憶起如何憑著相信自己，捱過運動員生涯中的高低跌宕和別人的冷言冷語，她說：「其實自信就是最美，不要介意別人的看法，我們都應該堅持自己相信和喜歡的事 ！」

曾任醫療新聞記者的Karen對銀屑病略有認識，她表示因社會大眾的不了解，很多病人不願公開病情，但其實默默承受沉重心理壓力，有苦自己知，又鼓勵合照拍檔患者海燕：「妳們都要欣賞自己，妳們都值得被愛。」

Rosa指修讀演藝學院時的一位同班同學是銀屑病病人，因此對銀屑病並不陌生，但她留意到一般人看到銀屑病病人時會刻意避忌或保持距離，她說：「銀屑病並沒有傳染性，不會透過社交接觸傳染，當時我們和這位同學也相當稔熟，現在跟她也是好朋友。」她讚身為照顧者的Stephanie是守護家人的戰士，告訴她：「You’re not alone!」又呼籲大家：「我們都應該先去了解和明白甚麼是銀屑病，不要因為別人的外表不同而戴上有色眼鏡。」