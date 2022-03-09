仁濟醫院為青衣方艙醫院隔離人士　免費提供即時情緒支援熱線服務

【營業資訊】因應第五波新冠疫情來勢洶洶，幸獲中央政府援港抗疫，迅速建成多家方艙醫院，而青衣方艙醫院已於本月1日安排確診者入住接受隔離，可能部分入住人士未能適應在陌生地方居住而產生情緒問題；有見及此，仁濟醫院社會服務部將於3月9日開始安排專業社工每日為隔離人士提供免費熱線情緒支援服務，期望透過專業聆聽和情緒輔導，以協助隔離人士紓緩檢疫期間所面對的不安和焦慮。

仁濟醫院社會服務部設有以下情緒支援熱線，免費為青衣方艙醫院隔離人士提供即時情緒支援：

情緒支援電話熱線號碼 5484 1081

服務時間 星期一至六上午9時至晚上9時

星期日及公眾假期上午9時至下午5時

關於仁濟醫院

仁濟醫院自1973年起服務香港市民，由最初的區域醫院發展成為一間提供多元化服務的慈善機構，並成為香港六大慈善團體之一。截至2022年2月，服務單位共99個，包括1間醫院、19間綜合醫療服務、中醫、牙科、眼科及血液透析診所；23間中小學及幼稚園/幼兒中心；55個社會服務單位，為嬰幼兒、長者、殘障人士提供照顧服務。此外，本院亦有提供靈灰安置服務，更設有不同的援助基金，為嚴重殘疾、癱瘓、更生人士及遇到天災意外的家庭提供經濟援助。如欲查詢更多資料，請瀏覽www.yanchai.org.hk。