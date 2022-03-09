有錢仔演到厭　Gordon最恨演古惑仔：「因為我想做鄭伊健」

組合天堂鳥自拆夥後，成員Lincoln在劇集《愛上我的衰神》中演技獲讚許，但其實Gordon亦有新驚喜，入行7年比前隊友Lincoln更早推出單飛後首支單曲《YES! I DO》。日前他接受訪問時表示：「其實喺唱片公司老闆喺去年已經有呢個想法，初時我以為係跳舞歌，但老闆話點解唔可以係情歌啫，我都覺得又係喎，（之前同緋聞舊愛Carman拍跳舞片好有驚喜喎 !）所以MV都會搵佢拍，（會復合嗎?）暫時唔會囉。」自稱拍攝忙的他現時單身，至於和曾傳緋聞的大埔Lu Lu，他又說仍保持朋友關係。

談及隊友Lincoln自嘲是垃圾被指拍劇致壓力爆煲？他就覺得每個人都有情緒波動：「佢係咁架，以前都會粒聲唔出走咗去，但一陣都冇事，男人唔使特別安慰，有時我會仲『趷』佢：『點呀？垃圾』？」

至於在電視圈似乎由Lincoln先跑出，他就自稱也接拍了三齣戲，但是全部未出街，雖然不會羡慕隊友遇上有發揮的角色，但坦言會比較：「咁先有推動力，依家拍戲，忙到試過一日瞓一個鐘，但我鍾意，因為終於做番藝人。」又戥Lincoln嶄露頭角而開心：「佢喺《愛》個角色真係幾好，我都想試，唔知點解我好似『御用富二代』咁，次次都係演有錢仔，其實我最想演古惑仔：「因為我想做鄭伊健。」

場地提供：酒鍋