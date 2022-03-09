留家抗疫打麻雀體重升　椎間盤突出復發個案增

脊醫診所近期出現一批舊症病人，因腰椎間盤突出復發回來求助，主要原因他們在家工作，經常坐着手腳少郁動，加上不停進食令體重上升；由於與家人相聚時間多，更有人以打麻雀消閒，之後發覺雙腳麻痹，腰痛僵硬，痛楚難耐求醫。

體重上升是導致腰椎間盤突出的原因之一，這位三十歲女病人有健身的習慣，受疫情影響健身中心已關閉一段日子，使她的運動量大減，再者，公司安排員工在家工作，就連每天搭車上下班的步行時間都沒了，每日一萬步的基本要求無法達標，肌肉逐漸流失。在此提醒大家，肌肉量減少，免疫力便會隨之下滑，增加染疫風險。

此外，她在農曆新年吃了大量賀年糕點，煎炸油膩，重澱粉質糖分高，還沒來得及做運動減肥，已遇上要在家工作，母親見她難得整天在家，便早、午、晚及下午茶也煮豐富美食，不停吃之下，體重暴增。父親母親已經退休，同住的弟弟亦被公司安排在家工作，完成每天的工作後，一家四口便麻雀耍樂，周末更是日打夜打。坐着的時間太長，手腳欠缺伸展，女患者的坐姿又不適當，最後，令一年前的舊患腰椎間盤突出復發。

大部分腰椎間盤突出復發的個案，痛楚是經由腰、盆骨落至腳部，普遍是腰椎第四及第五節受壓至椎間盤突出。這位女患者已熟悉要接受超聲波消炎、人手矯正脊椎及3D拉腰床的治療程序，由於體重上升，肌肉測試力量顯示差了不少，在接受脊醫治療之外，安排運動教練度身訂造核心肌肉鍛煉計劃，以TRX鍛煉核心肌肉，她在家中天花安裝了TRX裝置，聽從指導每天練習，經過兩個星期已經成功減去數磅，腰痛得以紓緩，並喚醒了核心肌肉，為腰部包了由肌肉組成的天然腰封，減低腰部受傷的機會。

疫情嚴重，大家都多留家而少外出，不過，亦要做到每日的消耗量需大過吸收量，保持均衡飲食和適量運動，一日的消耗量要比吸收量高出500卡路里，一星期消耗3,500卡路里才可減去1磅脂肪，保持健康身形，幫助增強免疫力。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家