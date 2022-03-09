Jessica就生得未識驚　老公驚她刻薄個女

前女團Super Gilrs成員Jessica（蔡明思）就快生得，她笑言唔太緊張：「我覺得自己係比較唔識驚嘅人，諗住到時先算。」她透露唯一要做就是清理咗間雜物房做BB房，她笑說：「BB床都係尋日先到，好多朋友都替我急，話BB隨時過2星期就出世，到時咩都未準備好就大鑊。」

老友余香凝仲笑話她：「皇帝唔急太監急！」對方一聽到她咩都未準備好就替她好緊張，即刻執咗一大袋佢個女之前着過嘅衫仔同埋日用品send過去屋企給她，足足有3大袋衫仔，她可以完全唔使買衫。但她先生好緊張問：「咁多衫，你係唔係唔諗住再買衫畀個女？畀個女着晒曬二手衫？」她話畀老公知着人哋二手衫係福氣，BB會易大啲㗎！點知佢聽完之後好激動話：「你唔好咁對我個女呀！要幫佢買新衫！」她覺得好好笑！」

問她準備了走佬袋未？她坦言未準備好：「奶樽嗰啲都係最近先開始研究要點買，原來買BB嘢好複雜，唔係我想像中好輕鬆就可以準備好咁。」前晚她同粉絲在社交網互動玩「你問我答」，她表示已幫囡囡改了英文名做「SERSI」，因為發音好似「小思」，問到她想生幾多個？她說：「暫時一個先，生同養都要花好多精神、時間同金錢，所以無得話想生就生，唔係講咁容易，仲要依家咁嘅時勢，又疫症、又打仗，小朋友又冇得返學，冇得出街，確實真係有啲怕。」