Apple春季發布會晒冷！Mac Studio怪物登場

針對專業用戶的工作站電腦一向又大又嘈，惟Apple總有方法巔覆傳統，剛剛便於「Peek Performance」春季發布會公開細如Mac mini的工作站電腦Mac Studio，內建全新M1 Ultra晶片，效能同廠最癲兼寧靜無比！同場仲有多件新產品面世，果粉們又係時候升級了！

升高版mini 超豐富介面

Mac Studio由鋁金屬單次擠壓成形，方形機身長7.7吋、高3.7吋，外觀恍如一部升高版Mac mini，佔用空間極少。機身細細咪以為散熱實差，事關它採用了全新調溫設計，透過雙離心風扇系統及布滿機背機底逾4,000個氣孔，引導空氣穿過內部組件，為晶片散熱降溫的同時減低運作聲浪。有見高階用戶不時接駁外來裝置，此機正面備有兩個USB-C連接埠及一個SDXC卡槽，背面則有四個Thunderbolt 4、一個10Gb Ethernet、兩個USB-A及一個HDMI連接埠，加上適用於高阻抗耳機的3.5mm插孔，整體I/O介面豐富。

快iMac近4倍 突破記憶體限制

效能是新機最大亮點，除設有M1 Ultra晶片的標準版外，仲提供首配自家製M1 Ultra晶片的頂級版。與配備10核心處理器的27吋iMac相比，CPU速度快3.8倍，圖像處理效能快4.5倍，轉換影片編碼快12倍。若與16核心Xeon處理器的Mac Pro相比，CPU速度也快上90%，高下立見種下升級誘因。另外，Mac Studio突破桌面電腦圖像記體體的限制，最高可安裝128GB統一記憶體，較一般只具有48GB影片記憶體的工作站圖像處理卡，運算3D大食場景時有更高效率！

專用5K靚芒 內建A13晶片

隨着Mac Studio推出，Apple亦發表了專用顯示器Studio Display。這款闊達27吋的5K Retina顯示器，擁有超過1,470萬像素、600尼特亮度，支援原色調技術、P3寬廣色域及超過10億種顏色。針對強光源環境，更可加配nano-texture玻璃以分散光線，令眩光減至最低。它另一個特色是內建A13 Bionic晶片，有助提升影音質素，例如令1,200萬像素超廣角鏡頭具有「人物置中」功能，並讓六揚聲器音響系統對應「空間音訊」效果，配合Dolby Atoms技術，營造電影級觀賞體驗。

SE三代目

一如傳聞Apple帶來第3代iPhone SE，採用航天工業級鋁金屬設計，機身正背玻璃如iPhone 13系列般堅固耐用，並符合IP67耐水防塵要求。內置4.7吋屏幕、1,200萬像素及ƒ/1.8光圈鏡頭，支援智慧型HDR 4及「深度融合」等先進影相功能。當然它最大亮點是用上A15 Bionic晶片，效能是iPhone 8的1.8倍，並兼容5G網絡、Qi無線充電及快速充電。另外舊果粉熟悉的Home Button也保留下來，兼容Touch ID功能。

綠色iPhone 13

Apple不時會為iPhone添上新色，今次就分別為iPhone 13及iPhone 13 Pro，帶來全新綠色及松嶺綠色，兩者均備有同色邊框，配合原來的陶瓷晶體護面，較原來顏色更具清新感覺。新色價錢不變，依舊配備A15 Bionic晶片及5G技術。

M1版iPad Air

時隔年半iPad Air終於升級至第5代，雖然外觀不變如保留10.9吋Liquid Retina屏幕、USB-C接口及結合的Touch ID的頂部開關；但改良在骨子裏，最突破是升呢用iPad Pro的M1晶片，較用A14晶片的上代，CPU快達60%，圖像處理快兩倍，3D圖像或AR表現有顯著改善。其次，新機改用1,200萬像素超廣角前置鏡頭，支援「人物置中」，而一如歷代它提供Wi-Fi型號及Wi-Fi+流動網絡型號，後者支援5G技術。